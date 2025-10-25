La planta solar para autoconsumo de Asturiana de Zinc, a punto de finalizar

El proyecto de Asturiana de Zinc (Azsa) para el desarrollo de su pretendido proyecto de autoabastecimiento eléctrico mediante la instalación y explotación de placas solares en una de sus antiguas balsas de jarosita, hace años sellada, avanza según lo previsto y se espera que, para final de año, esté toda la instalación completada. El objetivo es poder comenzar a generar ya energía en esta nueva instalación a principios de 2026.

Las antiguas balsas de residuos de la fábrica de San Juan de Nieva, situadas en la zona de El Espartal, contarán así con una instalación fotovoltaica compuesta por 41.000 placas solares con una potencia de 28,7 megawatios-hora que la convertirá en la mayor planta solar de autoconsumo de España. La inversión cuenta con una partida de 8,7 millones de euros del Ministerio de Industria a través del Proyecto de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Esa cantidad representa algo más de la mitad de la inversión global prevista por la compañía, que son 15 millones.

Las condiciones ambientales y del terreno han sido particularmente importantes en el diseño y configuración de la planta, y se ha elegido una estructura lastrada con inclinación 0° y orientación sur, adecuadas para soportar el viento y cumplir con las particularidades de la superficie, sin necesidad de perforaciones. La zona se caracteriza por presentar fuertes rachas de viento que provienen del nordeste, que pueden llegar a alcanzar hasta 140 kilómetros a la hora.

La instalación energética que pronto comenzará a funcionar forma parte de un plan de inversiones y de crecimiento de la compañía que tiene en la construcción de dos grandes almacenes cubiertos en los muelles de Raíces y la reciente construcción de la nave E de electrolisis en el antiguo parque de intemperie de la instalaciones de San Juan de Nieva tres hitos destacados. El desarrollo de la planta fotovoltaica para autoconsumo no solo contribuirá a la sostenibilidad ambiental, sino también a la recuperación de espacios degradados y a la modernización del propio sector industrial, pues durante la fase de funcionamiento no se contempla la producción de ningún tipo de residuo, ni se prevén impactos sonoros.

Personal durante la obra

Según los cálculos de la compañía, durante el desarrollo del proyecto se ha estimado la participación de aproximadamente 70 personas y durante la ejecución directa se ha contado con un equipo de aproximadamente 50 personas.

Para el macroproyecto fotovoltaico se ha elegido una solución estructural fija fabricada en acero, protegida contra la corrosión, y anclada con un contrapeso de hormigón sulforesistente. Esta estructura se adaptará al terreno con intención de minimizar el movimiento de la tierra y los trabajos de ingeniería civil, realizando así mejor uso del área disponible. Durante el desarrollo de esos trabajos se ha realizado la adquisición de suministros a empresas de la zona, tanto de consumibles, como casetas de obra, baños químicos, maquinaria y materiales, fomentando la creación de empleo local, señalaron fuentes oficiales de ISE Energía, encargada de la explotación del contrato.

Una producción anual de 32.600 megavatios

La compañía Asturiana de Zinc prevé una producción de 32.600 megavatios por hora al año de la nueva planta fotovoltaica, destinada exclusivamente al consumo interno. Esto permitirá que en el proceso industrial se reduzca un 1,6% el consumo que procede de la red eléctrica.

Según los datos que maneja la compañía, Asturiana de Zinc consume al año dos millones de megavatios a la hora, lo que equivale a cuatro megavatios hora por tonelada de zinc. El precio de la electricidad supuso durante 2023 el 55% de los costes de producción, mientras en el año 2022 ese porcentaje representó el 75%.

Fuentes de ISE Energía, encargada del contrato de la nueva planta, señalaron al inicio de las obras que, con esta gran instalación, quieren enviar un mensaje claro: "es posible llevar a cabo proyectos de esta envergadura y demostrar su impacto positivo".

Para Azsa, la construcción de esta planta complementa actuaciones como los contratos de compra verde de energía que la compañía viene firmando desde 2019, así como la también prevista nueva instalación de recuperación de calor.