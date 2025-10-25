Premio para los "superlectores" avilesinos en el Día de las Bibliotecas
La red de bibliotecas públicas municipales de Avilés celebró este viernes el Día de las Bibliotecas, –que lleva como lema lema "Contra la desinformación: bibliotecas"– premiando a los usuarios que más han utilizado el servicio de préstamo a lo largo de este año. Los superlectores infantiles son dos niñas y siete niños, que tienen entre 4 y 12 años y han superado los 80 préstamos cada uno en lo que va de año. Por su parte, los superlectores adultos son una mujer y dos hombres, que han llevado en préstamo a su domicilio más de 100 documentos en el mismo periodo.
