La Santa Cruz destina a "El Ángel de Javi" el donativo de su lotería
La Hermandad de la Santa Cruz informa que ha acordado en su última Junta Directiva que el donativo de la lotería de Navidad sea destinado al 50% a Cáritas de San Nicolás y el otro 50% al proyecto "El Ángel de Javi". La Hermandad quiere sumarse así al ‘ejército’ de Javi contra la enfermedad de NEDAMSS y anunciaron que en el 2026 realizarán más acciones solidarias a su favor. Javi es un niño de 8 años que lucha con valentía contra el síndrome NEDAMSS, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar. En esa lucha necesita de una ayuda importante, pues existe una terapia génica experimental que podría darle una esperanza real. Para acceder a ella es necesario recaudar 1.500.000 dólares. Y en ese cometido también quieren sumar los de la Santa Cruz.
