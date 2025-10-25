Las setas se hacen manjar en Castrillón

Las setas están de moda en Castrillón. Así se está demostrando durante este fin de semana, en el que el concejo celebra la tercera edición de sus jornadas gastromicológicas, que están teniendo una gran aceptación entre el público. "El primer día se llegaron a vender más de doscientas tapas en un local de Salinas", asegura Amador Fernández, de la asociación "El Yesqueru", que es la que organiza este evento. La mayoría de restaurantes ya superan las cien tapas vendidas. "En líneas generales estamos muy contentos porque se mueve mucha gente", apunta.

Julio Aragón con la tapa del bar El Errante. | MIKI LÓPEZ

Uno de los principales atractivos de las jornadas gastromicológicas es el concurso de tapas, en el que participan dieciséis establecimientos de todo el concejo. "Las tapas están siendo espectaculares. Además, son bastante contundentes", afirma Fernández, quien también destaca la buena aceptación que ha tenido la exposición de setas en el Local Juvenil de Piedras Blancas. "Hemos tenido hasta setas de origen australiano que, por los eucaliptos que tenemos aquí y el cambio en las temperaturas, empiezan a salir. También hay setas que se utilizan para teñir lanas e incluso para cocina, para hacer arroces dorados", explica.

Las jornadas todavía se podrán disfrutar durante todo el día de hoy. A las 20 horas se dará a conocer la mejor tapa de esta edición para el jurado, en una entrega de premios que tendrá lugar en "El Errante". Además, el público podrá votar a su tapa favorita, dejando su elección en los establecimientos participantes. Las personas que consigan sellos de cuatro locales en sus gastromapas entrarán el sorteo de varios premios que han sido donados por cada uno de estos bares y restaurantes.

Hoy será el último día en el que se podrá visitar la exposición de setas, que tiene un horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Al mediodía tendrá lugar una degustación de diversas elaboraciones que realizará el chef local Cefe. Y, a partir de las 17.30 horas, se celebrará un taller de arcilla con el que se completa la programación de este año.