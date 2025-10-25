"Es un trabajo que llega tarde, pero llega", apunta el consejero Zapico sobre la exhumación de la fosa de la Lloba, que arranca el lunes

"Es un trabajo que, lo digo muchísimas veces, llega tarde, pero al fin llega. Esto nos permitirá avanzar en la búsqueda de la verdad y la reparación, tanto para las personas que fueron asesinadas como para sus familiares, que después de tantos años siguen esperando a conocer que fue lo que pasó", declaró ayer Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, tras anunciar que este lunes comenzarán los trabajos de exhumación de la fosa común de La Lloba.

Zapico explicó que "hemos recibido la petición de catorce familias para que se inicien los trabajos", aunque indicó que desde la consejería "estamos con la idea de que pueda haber restos de hasta dieciséis personas asesinadas en la Quinta del Pedregal, en Avilés". "También puede ser que este número incremente una vez los trabajos vayan avanzando", añadió. El informe presentado para esta intervención por el grupo Arqueos, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, basado en un estudio del investigador Pablo Martínez Corral

"La Quinta del Pedregal fue un centro de detención donde hubo una crueldad y una brutalidad inhumana con las personas que iban allí trasladadas. Hay muchas personas asesinadas y desaparecidas que entraron en aquel centro y que nunca más se supo de ellas", destacó Zapico. Los años en los que se cometieron estos asesinados, dijo el consejero, fueron entre finales de 1937 y 1936, cuando cayó el Frente de Asturias. "Allí se cometieron atrocidades y por ello estos trabajos son importante", declaró.

Sexta de mandato

Zapico quiso recordar que, con a que se realizará en La Lloba a partir del próximo lunes, serán seis las exhumaciones hechas en lo que va de legislatura en Asturias. Las anteriores se realizaron en La Caridad (El Franco) y el Prau Molín de Xilu (Las Regueras), que resultó infructuosa; y en los cementerios de Carcéu (Valdés) y Santianes de Molenes (Grado), este último con dos intervenciones.

Para la exhumación de la fosa de La Lloba, se busca una trinchera de la guerra que, según la documentación, es la localización del enterramiento, y ya se han solicitado los permisos necesarios por su localización a los propietarios de los terrenos, así como a la sociedad de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), el ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Las labores de exhumación correrán a cargo del grupo Arqueos, que dirige el catedrático de Arqueología José Avelino Gutiérrez, a través de un convenio suscrito con la Consejería de Ordenación.

Respeto a la ley

"En el PP respetamos la ley, si toda la tramitación es acorde a ella, nos parezca mejor o peor, hay que acatarla", aseguraron desde el PP de Castrillón. Y añadieron: "Estamos siempre por la concordia entre todos los españoles y el espíritu de reconciliación de la transición a la democracia, por mirar adelante y no cometer errores pasados con tropelías por ambas partes".