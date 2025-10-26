La asociación "Amigos de Cudillero" rindió ayer un emotivo homenaje a Emilio Serrano, el célebre empresario riosellano conocido por su trabajo en el mundo de los licores y por ser, además, un prolífico escritor. En su honor se interpretó la "Salve marinera", pistoletazo de salida de la "Fiesta Literaria de la Mar" que cumplió, en el hotel Palacio de La Magdalena de Soto del Barco, su cuadragésima segunda edición.

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

Juan Antonio Alonso Resalt fue el autor del cuadragésimo segundo Cuaderno Literario "Escritores en Cudillero". Su presentación corrió a cargo de Pepa Sanz Fuentes, cronista oficial de Avilés. Resalt es Cronista Oficial de Leganés y desde hace cuatro años preside la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, cuya presidencia de honor ostenta Felipe VI. Es igualmente periodista, historiador, presidente del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, secretario general de la Asociación de Cronistas de la Comunidad de Madrid, Archivero de la Iglesia de San Salvador, miembro de la Academia Valenciana de Historia y del Instituto de Heráldica y Ciencias históricas de Toledo.

Con este premio desde "Amigos de Cudillero" quieren tratar de posibilitar el conocimiento o reconocimiento de la villa pixueta a través de escritores y periodistas de acreditado prestigio. Con su encuentro, los de Cudillero nutren una colección de textos que enriquecen, en nombres y en contenidos, la bibliografía asturiana.

Durante el mismo acto se otorgó la "Insignia de Oro" de "Amigos de Cudillero" al periodista Juan Manuel Wes López. También recibió un galardón Helena Prats al haber obtenido el primer premio del concurso literario de ámbito regional para estudiantes de ESO con la obra "Cudillero, el pescador y la mar". Helena tiene 15 años y cursa sus estudios en el Colegio San Fernando de Avilés.