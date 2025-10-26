Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

La asociación celebra en Soto del Barco su tradicional Fiesta Literaria de la Mar, donde premiaron a los periodistas Alonso Resalts y Wes

Arriba, Juan Antonio Alonso Resalts. Sobre estas líneas, Helena Prat, con su diploma, y Paula Fernández, directora general de centros de 0 a 3 . | A. C.

Arriba, Juan Antonio Alonso Resalts. Sobre estas líneas, Helena Prat, con su diploma, y Paula Fernández, directora general de centros de 0 a 3 . | A. C.

N. M.

Soto del Barco

La asociación "Amigos de Cudillero" rindió ayer un emotivo homenaje a Emilio Serrano, el célebre empresario riosellano conocido por su trabajo en el mundo de los licores y por ser, además, un prolífico escritor. En su honor se interpretó la "Salve marinera", pistoletazo de salida de la "Fiesta Literaria de la Mar" que cumplió, en el hotel Palacio de La Magdalena de Soto del Barco, su cuadragésima segunda edición.

&quot;Amigos de Cudillero&quot; recuerda a Emilio Serrano

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

Juan Antonio Alonso Resalt fue el autor del cuadragésimo segundo Cuaderno Literario "Escritores en Cudillero". Su presentación corrió a cargo de Pepa Sanz Fuentes, cronista oficial de Avilés. Resalt es Cronista Oficial de Leganés y desde hace cuatro años preside la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, cuya presidencia de honor ostenta Felipe VI. Es igualmente periodista, historiador, presidente del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, secretario general de la Asociación de Cronistas de la Comunidad de Madrid, Archivero de la Iglesia de San Salvador, miembro de la Academia Valenciana de Historia y del Instituto de Heráldica y Ciencias históricas de Toledo.

Con este premio desde "Amigos de Cudillero" quieren tratar de posibilitar el conocimiento o reconocimiento de la villa pixueta a través de escritores y periodistas de acreditado prestigio. Con su encuentro, los de Cudillero nutren una colección de textos que enriquecen, en nombres y en contenidos, la bibliografía asturiana.

Durante el mismo acto se otorgó la "Insignia de Oro" de "Amigos de Cudillero" al periodista Juan Manuel Wes López. También recibió un galardón Helena Prats al haber obtenido el primer premio del concurso literario de ámbito regional para estudiantes de ESO con la obra "Cudillero, el pescador y la mar". Helena tiene 15 años y cursa sus estudios en el Colegio San Fernando de Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  6. El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
  7. Encuentran al hombre desaparecido en Corvera: estuvo más de 24 horas sin localizar
  8. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa

"Kenia", un pastor belga entrenado para rescates, las cámaras de los vecinos y un intenso operativo de búsqueda: las claves que permitieron hallan vivo en el fondo de un terraplén al corverano de 87 años desaparecido desde el viernes

"Kenia", un pastor belga entrenado para rescates, las cámaras de los vecinos y un intenso operativo de búsqueda: las claves que permitieron hallan vivo en el fondo de un terraplén al corverano de 87 años desaparecido desde el viernes

El presupuesto de Avilés crece en 5 millones gracias a los tributos del Estado

El presupuesto de Avilés crece en 5 millones gracias a los tributos del Estado

La Galerna y El Cortijo reinan en el concurso de tapas de setas

La Galerna y El Cortijo reinan en el concurso de tapas de setas

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

El Judo Avilés se lleva la plata del "Villa"

El Judo Avilés se lleva la plata del "Villa"

Caminata y almuerzo en el Yumay para cerrar el Desarme

Caminata y almuerzo en el Yumay para cerrar el Desarme

Illas, en plena expansión, afronta la revisión de su catálogo urbanístico

Illas, en plena expansión, afronta la revisión de su catálogo urbanístico

Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso

Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
Tracking Pixel Contents