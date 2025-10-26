Caminata y almuerzo en el Yumay para cerrar el Desarme
El paseo se desarrolló por la zona de Zeluán, el faro de Avilés y San Balandrán y los asistentes quedaron gratamente sorprendidos por los paisajes del entorno de la ría de Avilés
Completado el capítulo de ese año de la Cofradía del Desarme, participantes en la popular celebración ovetense, y a iniciativa del gastrónomo avilesino Carlos Guardado, participaron ayer en una caminata en la comarca de Avilés, con un almuerzo de hermandad en la sidrería de Villalegre que es sede de gastrónomos del Yumay.
Desde Zaragoza se desplazaron varios cofrades de la Borraja con el catedrático y presidente de la Fundación Grande Covián, Miguel Pocovi a la cabeza; del País Vasco se desplazó el periodista Josema Azpeitia; igualmente se contó con representación de los cofrades del Caldo Mourente de Pontevedra y Patricio Huerta,vicepresidente primero del Centro Asturiano de Madrid.
Desde Asturias tomaron parte en la caminata la Asociación amigos de la Sidra Brut, el Club de Guisanderas y Gastrónomos del Yumay . El paseo se desarrolló por la zona de Zeluán, el faro de Avilés y la zona de San Balandrán. Los asistentes quedaron gratamente sorprendidos por los paisajes del entorno de la ría de Avilés.
En la comida disfrutaron de una crema de marisco y el arroz con llámpares, especialidad de la guisandera Lola Sánchez. El brindis se acompañó con sidra brut acogida la DP "Sidra de Asturias".
