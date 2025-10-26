Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Galerna y El Cortijo reinan en el concurso de tapas de setas

Las jornadas gastromicológicas incluyeron una degustación a cargo del chef Cefe

El chef Cefe, durante su show cooking en el Local Juvenil. | MIKI LÓPEZ

El chef Cefe, durante su show cooking en el Local Juvenil. | MIKI LÓPEZ

N. M.

Piedras Blancas

La Galerna y El Cortijo se coronaron ayer como los reyes de las setas en Castrillón. Ambos establecimientos resultaron vencedores en el concurso de tapas organizado durante el fin de semana como parte de las jornadas gastromicológicas que llenaron de actividad el concejo.

El primero de los negocios se hizo con el voto del público, mientras que el segundo se llevó el premio resultante de la votación del jurado.

Además, ayer tuvo lugar la degustación de diversas elaboraciones que realizó el chef local Cefe, quien mostró a los asistentes varias recetas con las setas como grandes protagonistas.

También hubo en el Local Juvenil de Piedras Blancas un taller de arcilla, que complementaba la exposición de setas que estos días se pudo visitar en la capital del concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  6. El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
  7. Encuentran al hombre desaparecido en Corvera: estuvo más de 24 horas sin localizar
  8. Nueva inversión empresarial en Avilés: Triangular capital alquila las naves de Suincasa para instalar a Precusa

"Kenia", un pastor belga entrenado para rescates, las cámaras de los vecinos y un intenso operativo de búsqueda: las claves que permitieron hallan vivo en el fondo de un terraplén al corverano de 87 años desaparecido desde el viernes

"Kenia", un pastor belga entrenado para rescates, las cámaras de los vecinos y un intenso operativo de búsqueda: las claves que permitieron hallan vivo en el fondo de un terraplén al corverano de 87 años desaparecido desde el viernes

El presupuesto de Avilés crece en 5 millones gracias a los tributos del Estado

El presupuesto de Avilés crece en 5 millones gracias a los tributos del Estado

La Galerna y El Cortijo reinan en el concurso de tapas de setas

La Galerna y El Cortijo reinan en el concurso de tapas de setas

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

"Amigos de Cudillero" recuerda a Emilio Serrano

El Judo Avilés se lleva la plata del "Villa"

El Judo Avilés se lleva la plata del "Villa"

Caminata y almuerzo en el Yumay para cerrar el Desarme

Caminata y almuerzo en el Yumay para cerrar el Desarme

Illas, en plena expansión, afronta la revisión de su catálogo urbanístico

Illas, en plena expansión, afronta la revisión de su catálogo urbanístico

Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso

Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
Tracking Pixel Contents