La Galerna y El Cortijo reinan en el concurso de tapas de setas
Las jornadas gastromicológicas incluyeron una degustación a cargo del chef Cefe
N. M.
La Galerna y El Cortijo se coronaron ayer como los reyes de las setas en Castrillón. Ambos establecimientos resultaron vencedores en el concurso de tapas organizado durante el fin de semana como parte de las jornadas gastromicológicas que llenaron de actividad el concejo.
El primero de los negocios se hizo con el voto del público, mientras que el segundo se llevó el premio resultante de la votación del jurado.
Además, ayer tuvo lugar la degustación de diversas elaboraciones que realizó el chef local Cefe, quien mostró a los asistentes varias recetas con las setas como grandes protagonistas.
También hubo en el Local Juvenil de Piedras Blancas un taller de arcilla, que complementaba la exposición de setas que estos días se pudo visitar en la capital del concejo.
