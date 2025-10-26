Illas, en plena expansión, afronta la revisión de su catálogo urbanístico

"Nuestro plan general está funcionando muy bien, pero Illas es un municipio que está creciendo y tenemos que abordar de algún modo el desarrollo de los núcleos rurales", afirmó ayer Alberto Tirador, alcalde de Illas, tras el anuncio por parte de Ovidio Zapico, consejero de Urbanismo, de que el concejo illense recibirá, junto a otros nueve, una subvención para la redacción de planes generales de ordenación y para crear catálogos urbanísticos.

Igancio Ruiz Latierro, director general de Ordenación, explicó que estas ayudas, que suman 1.200.000 euros en total, tienen como objetivo facilitar la revisión total o parcial de sus planes generales y catálogos urbanísticos, para adaptarlos a la normativa vigente. La cuantía por concejo varía en función de los habitantes y la extensión de territorio, entre otros parámetros. Illas, por ejemplo, recibirá 118.500 euros.

"Siempre hemos manifestado nuestro compromiso con los ayuntamientos, especialmente con los más pequeños, que afrontan una gran carga de trabajo con recursos limitados para ejercer sus competencias", señaló Zapico, quien subrayó que el urbanismo es una competencia clave, ya que "de la planificación urbanística depende el modelo de ciudad, de pueblo o de concejo que queremos construir". Tal ha sido el éxito de la convocatoria que el consejero también anunció que en 2026 se mantendrá esta línea de ayudas.

Anterior revisión

En el caso concreto de Illas, la última vez que se modificó el plan general de ordenación fue en 2008, explicó Tirador. "Fue un plan que se desarrolló y, aunque no fue bien entendido, luego se puso como ejemplo a nivel nacional. En aquella ocasión se valoraba mucho el desarrollo rural, que los pueblos se fueran desarrollando con naturalidad. Nosotros apostamos por ese módulo de desarrollo y es lo que hace que Illas sea uno de los pocos concejos de Asturias que sigue creciendo en población", apuntó el Alcalde.

Ahora, con esta ayuda por parte del Principado, lo primero que harán en Illas es crear un catálogo urbanístico. "Para nosotros es importante porque por ahora no lo tenemos, en su momento no se aprobó. También queremos ampliar los núcleos, pues algunos se están quedando pequeños. Es importante para la gente que está eligiendo vivir en Illas, tenemos que ir adaptando pequeñas normas que pueden tener fallos o que hay cuestiones a corregir. No vamos a necesitar un cambio en cuanto al modelo de plan, pero sí en cuanto al planeamiento", zanjó Tirador.