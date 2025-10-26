Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presupuesto de Avilés crece en 5 millones gracias a los tributos del Estado

Los fondos obtenidos se destinarán a las inversiones en vivienda en la Muralla y Versalles

La edil avilesina de Hacienda, Raquel Ruiz | LNE

La edil avilesina de Hacienda, Raquel Ruiz | LNE

C. J.

Avilés

La obtención de mayores ingresos en la liquidación de tributos del Estado de 2023 ha permitido al Ayuntamiento de Avilés incorporar 5,1 millones de euros al presupuesto de 2025, destinados a financiar inversiones y realizar mejoras en el mantenimiento y equipamiento de diferentes servicios municipales. El equipo de gobierno planteará en el Pleno del próximo día 31 de octubre una modificación del presupuesto del año en curso para incluir esos 5.140.000 euros .

Con estos fondos, se podrán reforzar las actuaciones de vivienda pública en el entorno de La Muralla y otras zonas de la ciudad como Gutiérrez Herrero y calle Pelayo, por importe de 1.900.000 euros; mantenimiento y equipamiento de la Fundación Deportiva Municipal , además del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y la dotación de mobiliario para la nueva oficina de turismo, entre otros. Se financiará con los mayores ingresos obtenidos respecto a las previsiones iniciales del presupuesto, procedentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (300.000 euros), el Fondo Complementario de Financiación (4.140.000 euros) junto con la compensación del IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, (700.000 euros).

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, defendió un modelo de gestión "responsable", donde los ingresos públicos se traduzcan en servicios y proyecto. Este es el sentido de hacer política: transformar los recursos comunes en bienestar colectivo". Ruiz destacó asimismo que el incremento de las transferencias del Gobierno de España ha permitido a los municipios disponer de más recursos "para seguir ampliando derechos y reforzar las políticas que la ciudadanía demanda".

