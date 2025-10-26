¿Quieres saber lo que ingresan los vecinos de la comarca de Avilés? Estas son la rentas brutas por hogar (y Castrillón e Illas aventajan el ranking de los más ricos)

Castrillón se consolida como el concejo con mayor renta bruta por hogar de la comarca, con 49.103 euros en el año 2023, según los últimos datos consolidados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). E Illas se consolida en el segundo puesto, con 47.679 euros anuales. Al otro extremo se sitúa Corvera, con 38.457 euros. Todos los concejos de la comarca avilesina han incrementado su renta bruta media anual por hogar. Pero no todos alcanzaron la media de Asturias, que se situó e 2023 en 41.264 euros.

Avilés, concejo cabecera de la comarca, superó ligeramente la media regional, con 41.477 euros, que suponen 2.477 más que en 2022. En el último quinquenio el aumento fue del 19,3%.

El municipio castrillonense se situó un año más en el primer puesto, con un incremento interanual de 3.074 euros, y un aumento de la renta bruta media anual del 19,7% desde 2018.

Corvera es el concejo que presenta unas cifras más bajas y alejadas de la media regional, con 38.457 euros por hogar, que supusieron 2.352 más que un año antes. Sin embargo, es el segundo de la comarca que porcentualmente registró mayor subida en el último quinquenio: el 21,83%.

Gozón, municipio rural y turístico, se situó en el tercer puesto con renta más elevada, al llegar a los 44.108 euros de renta bruta media anual y un incremento de 3.151 euros respecto de 2022. Si se analiza el último quinquenio, el aumento ha sido del 33,4%.

El segundo puesto

El concejo rural de la comarca, Illas, presenta unas cifras que le consolidan en el segundo puesto de riqueza en el ranking comarcal, con 47.679 euros, que supusieron 3.404 más que un año antes. Pero además, su riqueza bruta media por hogar ha aumentado el 26,6% desde 2018.

Soto del Barco tampoco llega a la renta media bruta del Principado. Se queda en 39.827, con un aumento interanual de 2.689 euros. Más optimistas resultan las cifras si se mira el crecimiento en el último quinquenio, que llegó al 23,17%.

El Instituto Nacional de Estadística analiza también el incremento de la renta bruta media por hogar desde 2015, y en términos absolutos es Illas el concejo que más creció, con 14.076 euros. A continuación se situó Gozón, con 13.458 euros en ese mismo periodo. Castrillón se colocó en el tercer puesto, con 10.893. Le sigue Soto del Barco, que en este caso sube puesto con 10.105 euros más.

El casco de Corvera: avance pero menor que otros

Los hogares de Corvera también incrementaron su renta bruta media desde 2015, aunque en menor medida, con 8.837 euros más. Y cierra ese avance Avilés, que desde 2015 sólo aumento en 8.793 euros.

La explicación al crecimiento de los concejos con algunas cifras inesperadas tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de la población. Por ejemplo, en los últimos años la falta de vivienda en el mercado y el incremento de los precios ha llevado a muchas familias a instalarse no en Avilés, sino fundamentalmente en Castrillón, donde además se concentran, en Salinas, las rentas más elevadas.

Otro ejemplo es Illas, municipio que también ha registrado un incremento de la población en los últimos años, mucha procedente de otros concejos asturianos, pero también de otras comunidades autónomas e incluso del extranjero.