Últimas horas para inscribir a los reyes del Goxu y la faba
N. M
Los grupos interesados en ser Rey del Goxu podrán inscribirse hasta hoy, domingo, 26 de octubre. El sistema de elección
este año es nuevo, pues serán designados por un jurado sin contar con el voto popular, que ha sido eliminado. La comisión estará presidida por la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, con un funcionario del servicio como secretario, y contará con cinco vocales: dos representantes de las peñas del Descenso elegidos por sorteo público y tres profesionales vinculados al Antroxu.
La previsión es que a principios de noviembre se dé a conocer la propuesta ganadora junto a la temática elegida. El Descenso tendrá una dotación económica de 10.000 euros, 1.400 más que el pasado año. El Ayuntamiento limita el espacio para construir los artilugios, con sitio para 30 grupos.
