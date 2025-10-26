Zafarrancho contra las basuras marinas en la playa de Xagó

Varios voluntarios, entre ellos Susana Madera, directora general de Medio Ambiente, se acercaron ayer a la playa de Xagó, en Gozón, para realizar una recogida y caracterización de residuos dentro de las actividades de la "Blue Expedition".

Esta campaña de sensibilización tiene como objetivo último frenar la invasión de plásticos en los ecosistemas marinos, a la vez que se activan nuevas oportunidades empresariales y de economía azul. Blue Expedition es una travesía marítima que se realiza a bordo del barco museo ecoactivo "Mater", que está instalado en el puerto del Centro Niemeyer hasta esta tarde, cuando zarpará a un nuevo destino.

Actividades con escolares

El eje central de esta iniciativa es el "Mater", un antiguo barco bonitero reconvertido en museo ecoactivo y centro de educación ambiental. Tras zarpar de Pasaia y hacer escala en Santander, la embarcación ha llegado a Avilés, donde permanece amarrada en el muelle del Niemeyer para acoger durante cuatro días una variada programación que incluye talleres, visitas guiadas, recogidas de residuos marinos, actividades artísticas con plásticos y una exposición interactiva.

Entre las actividades previstas destaca la exposición "Cuidando el mar para cuidar la vida", así como los talleres escolares en los que participarán más de 400 alumnos y alumnas de nueve centros educativos.

La expedición forma parte del proyecto europeo Interreg Blue Point, en el que participa el Gobierno de Asturias. Esta iniciativa, dotada con más de 3,3 millones financiados con fondos comunitarios y aportaciones de los socios, tiene como objetivo analizar la cadena de valor del plástico marino e identificar nuevas oportunidades económicas sostenibles derivadas de su gestión.

La iniciaitiva

El proyecto promueve la cooperación entre cuatro regiones atlánticas —España, Francia, Irlanda y Portugal— y cuenta con la participación de administraciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas privadas.

En España, la iniciativa está liderada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración del Principado, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) y el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento (MIK) de la Corporación Mondragón.