El Carbayedo, Llaranes, La Magdalena, González Abarca: estas son las próximas zonas de renovación de arbolado en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo en las próximas semanas una intervención sobre varios ejemplares del arbolado urbano en distintos parques y viales de la ciudad, en base a las conclusiones del Plan de control del riesgo del arbolado viario y de zonas verdes de Avilés, elaborado por la empresa Eulen.

La actuación responde exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad, tras detectarse en los ejemplares afectados problemas estructurales o sanitarios que implican riesgo de caída o pérdida total de vitalidad.

Las actuaciones se desarrollarán en los parques de María Zambrano, El Carbayedo, Llaranes, La Magdalena, en la avenida de la Constitución y en la calle Marqués, donde los informes técnicos han identificado ejemplares con patologías graves o riesgo de caída.

En el parque infantil M. Zambrano se restituirá un sauce con un nivel de pudrición del tronco elevado debido a la rotura de una rama principal. Está situado junto al área de juegos, su estructura debilitada supone un riesgo de rotura. Se plantarán dos nuevos árboles en el mismo parque.

En el parque del Carbayedo se actuará sobre un plátano de sombra con desarrollo generalizado de hongos y heridas en base, tronco y ramas. Su vitalidad es muy baja. También se intervendrá en un álamo blanco con un gran agujero en la base, heridas en tronco y ramas, escasa vegetación y presencia de ramas secas. Este ejemplar perdió este verano una rama de grandes dimensiones, y su especie tiene alta probabilidad de rotura por el cuello. En ambos casos, se plantarán dos nuevos árboles por cada ejemplar retirado dentro del mismo parque. Además, el plátano situado en el pasillo central no será repuesto en esa ubicación para mejorar la accesibilidad y movilidad del recinto.

En el parque de Llaranes las actuaciones tienen que ver con una robinia con pudrición, fisura en el eje principal, copa desequilibrada y presencia del hongo Ganoderma en riesgo alto de colapso. También se intervendrá sobre un plátano de sombra con el tronco rajado y pudrición generalizada en la cruz. Ambos serán sustituidos por cuatro nuevos árboles (dos por ejemplar) en el mismo parque.

En el parque de La Magdalena la actuación tiene que ver con una ctalpa con una elevada inclinación, grietas en el tronco y levantamiento del terreno en la base. El riesgo de vuelco durante un temporal es muy elevado. Se plantarán dos nuevos ejemplares en la misma zona.

En la avenida de la Constitución con González Abarca se han fijado actuaciones en una robinia pseudoacacia con fuerte inclinación, cavidad basal y rotura de raíces que comprometen su estabilidad. Además las acacias de la avenida presentan un estado general deteriorado, por lo que serán sustituidas por especies más adecuadas al arbolado urbano actual.

En la calle El Marqués hay tres cipreses con un estado vegetativo muy deteriorado y pudrición avanzada del tronco. Además de su riesgo estructural, presentan un aspecto muy degradado. Serán retirados y se realizará una nueva plantación en la zona.

Compromiso con la seguridad y la sostenibilidad

Todas las actuaciones están avaladas por informes técnicos que valoran el estado fisiológico y estructural de cada ejemplar, así como su nivel de riesgo para la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Avilés mantiene un programa permanente de control y renovación del arbolado urbano, con el doble objetivo de garantizar la seguridad y conservar la masa verde como elemento esencial del bienestar urbano y ambiental.

Las nuevas plantaciones se realizarán una vez finalizados los trabajos de tala y limpieza, seleccionando especies resistentes y adaptadas al entorno urbano, que refuercen la biodiversidad y el paisaje vegetal de la ciudad

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el mantenimiento del patrimonio verde municipal y, por ello, por cada árbol retirado se plantarán dos nuevos ejemplares de especies arbóreas adecuadas para cada entorno, garantizando la renovación del arbolado y la mejora urbana.