"Clasic Strings Chamber" abre temporada de la Filarmónica

La temporada de la Sociedad Filarmónica Avilesina arranca este miércoles con un programa que se prolongará hasta mayo de 2026 e incluirá doce conciertos de música de cámara, orquestas y solistas destacados. La primera cita tendrá lugar en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas, con la actuación de la "Classic Strings Chamber Orchestra", dirigida por Eusebiu Gavril y con Elisa Sitnikava como solista de violín.

El presidente de la Sociedad Filarmónica de Avilés, Marino Soria, agradeció la colaboración que vienen teniendo del Ayuntamiento para mantenerse y sobre todo por la aportación del escenario de la Casa de Cultura que calificó de "imprescindible".

El nuevo ciclo incluye doce citas con la presencia de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) en cuatro fechas, así como de agrupaciones como Vetusta Big Band, Boulevard Music, el Cuarteto de Zagreb o Eleven Ensamble. Entre los solistas estará la pianista Noelia Rodiles.