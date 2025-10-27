¿Conduces por Avilés? Estas son las sanciones de tráfico más repetidas en la ciudad

La Direción General de Tráfico ha detectado un aumento del porcentaje de conductores que no respetan los límites de velocidad al circular por las carreteras . Y esa conducta se repite en las calles de Avilés. Un tercio de las infracciones en materia de circulación tramitadas en el último año por la Policía Local tienen que ver con automovilistas que incumplen los límites de velocidad. Así, en 2024 se tramitaron 2.157 denuncias relacionadas con esta conducta, que representan el 29,94% de las 5.624 registradas a lo largo del pasado ejercicio.

A los conductores que se saltan los límites de velocidad, les siguen entre las diez infracciones más repetidas el estacionamiento en zonas de carga y descarga (13,45%), el estacionamiento en lugares prohibidos (10,95%) o sobre las aceras (6,27%). Las denuncias por circular con una tasa de alcohol superior a la permitida o con presencia de drogas en el organismo fueron 841 a lo largo del año pasado. De la totalidad de denuncias impuestas, los estacionamientos indebidos marcan la pauta mayoritaria de los conductores infractores. Hay quienes ocupan hasta los lugares reservados para personas con movilidad reducida. El año pasado fueron 74 los sancionados por este motivo.

Sin inspección técnica

Igualmente, las vías que concentran una mayoría de sanciones en este sentido son, por este orden, la avenida de Gijón (528 en todo 2024), la calle Leopoldo Alas Clarín (509), la calle Fuero de Avilés (503) y la carretera de Heros (340). La carretera AS-238, la calle Santa Apolonia y la avenida de la Siderurgia se reparten 114, 103 y 101 sanciones más, respectivamente. La memoria anual de la Policía Local desgrana asimismo el volumen de denuncias tramitadas el año pasado en Avilés. En las remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico son mayoría (43,76%) las relacionadas con aquellos vehículos que no habían pasado la inspección técnica (ITV).

No obstante, este tipo de denuncias se han reducido a niveles significativos, incluso de antes de la pandemia, de los años 2017 y 2018 cuando se tramitaban al año en 1.274 y 1.919. Esas infracciones de las que se da traslado a la Jefatura Provincial de Tráfico son las sanciones que más preocupan a los conductores, y en 2024 alcanzaron un total de 1.851.

Sanciones por calles

La Policía Local también incluye en su informe anual las diez calles y avenidas de Avilés donde se registran un mayor número de infracciones. El primer puesto lo ocupa Santa Apolonia con un total de 121 a lo largo del año pasado. Le siguen la avenida de Gijón (1.02); la avenida de Cervantes (71); Leopoldo Alas Clarín (50); avenida Conde de Guadalhorce (49); Gutiérrez Herrero (47); Buenavista (46); Álvarez Gendín (39); Río Arlós (35) y Fuero de Avilés (34). Por su parte, la grúa municipal realizó el año pasado 1.748 intervenciones, de las que 1.022 correspondieron la retiradas, suspensiones e instalaciones de cepos. Entre ellas destacaron las 468 retiradas de vehículos en la ciudad por estacionamientos indebidos, que representaron cerca del 41% del total.

Lunes –coincidiendo con el mercado semanal–, jueves y viernes fueron los días en los que la grúa tuvo más trabajo, sobre todo con retirada de coches, y los domingos los que menos. Las intervenciones más significativas –por número– del servicio de grúa, tanto en retirada de vehículos, como suspensiones y colocación de cepos, fueron en la avenida Cervantes, en la avenida de la Constitución, en Fernández Balsera, en José Manuel Pedregal y en José Cueto .

Verano y Antroxu

Otras actuaciones de la grúa minicipal fueron las de retirar vehículos al dar positivo en drogas su conductor, estacionar en vados, o por hacerlo en zona peligrosa u obstaculizando. La grúa tuvo una intervención media diaria de 4,79 actuaciones, según la memoria anual de la Policía.

Y fueron los meses de agosto, febrero y abril, por este orden, cuando más trabajo tuvo la grúa: 184, 175 167 arrastres, respectivamente, coincidiendo con San Agustín, el Antroxu, la Semana Santa y la Comida en la Calle.