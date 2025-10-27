El corverano que se había perdido, resbaló cuando "iba a por castañas"

El hombre de 87 años que rescató este domingo la Guardia Civil "resbaló" y estuvo dos días pasando frío entre los artos. Y ese frío se convirtió en "hipotermia" que le trataron en el Hospital San Agustín, donde fue trasladado cuando le localizaron finalmente. El hombre, que vive en Los Campos, había salido, dicen en el barrio, "a buscar castañas".

A las 10.40 horas de este domingo le localizaron. Le conocen bien en la parroquia. Salía a caminar todos los días, precisamente, eso fue lo que había hecho el viernes día 24 a primera hora de la tarde.

La voz de alarma la dio la hija. Al no saber nada de su padre, llamó a la Guardia Civil de Cancienes para comunicarlo. La última noticia que tenía era que había ido a dar un paseo desde su domicilio en Los Campos hacia Nubledo sobre las 14.30 horas.

Al día siguiente de su desaparición, el sábado, se estableció cerca del pantano de Trasona el cuartel central para todos los que iban a buscar al hombre, es decir, Bomberos de Avilés y La Morgal, la unidad canina de rescate, la unidad de drones y un helicóptero del SEPA.

La zona de vigilancia fue la más cercana a la vivienda del hombre, que está en Los Campos. Así que buscaron en Trasona, en El Portazgo, en Entrevías, en el polígono de La Consolación. Eso sucedió todo es sábado, cuando el hombre ya había pasado su primera noche a la intemperie.

Se examinaron grabaciones de cámaras de seguridad, se preguntó a los taxistas, a los vecinos... con lo que sacaron de esto, el dispositivo de búsqueda –personal del 112, Protección Civil, Bomberos Asturias, Policía Local y Guardia Civil– le localizó con vida en la mañana del domingo. Estaba entre los artos, cerca de las vías de la línea de San Juan de Nieva a Oviedo, a un paso de una castañal, muy cerca de la ermita de la Consolación.

Había pasado dos noches al frío. Los vecinos de Los Campos están felices: los volverán a ver por Los Campos.