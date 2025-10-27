"Este es un día muy importante para muchas personas": arrancan los trabajos para la exhumación de la fosa común de La Lloba, en Castrillón

«Esta es una exhumación muy importante por varios motivos. Lo primero es que hay muchas familias esperando durante años a que llegase ese momento. Creo que ese ya es motivo suficiente como para intentar encontrar los restos de esas personas asesinadas y desaparecidas», declaró Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, tras visitar los trabajos en la fosa común de La Lloba, en Castrillón, donde se calcula que puede haber hasta catorce personas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil española. Hoy han empezado los trabajos de exhumación en la zona, en los que están involucrados investigadores de la Universidad de Oviedo. «Sobre La Lloba hay un trabajo muy importante de investigación hecho por historiadores como Pablo Martínez Corral y Alejandro Martínez», apuntó González.

La intención del Principado de Asturias, que ya ha hecho seis exhumaciones en lo que va de legislatura, es «cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación». «también queremos reivindicar la historia». «Estamos viendo un auge y una validación de lo que fue el régimen franquista por gente muy joven, viene como consecuencia del abandono del conocimiento de la historia en los centros educativos. ¿Cómo es posible que, con las barbaridades y brutalidades a las que fueron sometidas miles de personas durante el franquismo, haya gente tan joven reclamando y diciendo que en el franquismo se vivía mejor que ahora?», señaló González, que cree que la fosa de La Lloba «es una demostración palpable de que eso no es cierto».

Por todo ello, desde el gobierno autonómico quieren «dar respuestas a las familias». «Aquí hay mucha gente implicada, estamos hablando de que aquói hay un número indeterminado de personas asesinadas, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es un día importante para muchos», afirmó González, que aseguró que «el gobierno de Asturias va a seguir apostando, poniendo los fondos suficientes, para colabora con la Universidad, a través de la vicerrectora de Extensión Universitaria y del grupo Arqueos, para seguir haciendo estos trabajos de exhumación».

Una cosa conocida desde hace décadas

La existencia de la fosa común de La Lloba, en el concejo de Castrillón, es sabida desde hace décadas en la zona. Los conocimientos previos del lugar, así como los diversos testimonios que se han recabado a lo largo de las investigaciones, señalan unas trincheras excavadas en el verano de 1937 como lugar de enterramiento de víctimas de la represión franquista en la zona, junto a la gasolinera de Castrillón, al lado de un nido de ametralladoras, en Carcéu. La dirección de Memoria Democrática del Principado de Asturias inició este año el proceso para realizar la identificación de restos humanos en la fosa y las familias de los desaparecidos en este lugar podrán ver restituida su memoria con el arranque de los trabajos de exhumación.

En el año 2003 la Asociación de la Memoria Histórica Asturiana promovió la conservación de la fosa de La Lloba y logró preservarla de las obras de la Autovía del Cantábrico, iniciativa que contó entonces con el apoyo del Ministerio de Fomento. Las fuentes orales recogidas por los historiadores tanto en las inmediaciones de La Lloba como en la comarca señalan este paraje como escenario de fusilamientos y enterramientos clandestinos