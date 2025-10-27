Los ecologistas urgen al Ayuntamiento de Gozón a parar unas obras en Cabo Peñas

La Coordinadora Ecologista de Asturias entiende que, una vez se han ejecutado las obras de demolición completa incluida la cimentación del antiguo bar Cuatro Vientos, en Cabo Peñas, "no se pueden iniciar las obras para la construcción de un totalmente nuevo establecimiento hostelero" en dicho lugar, donde advierten incluso de que "se está excavando en la parcela, ocupando zona de servidumbre de protección de acuerdo con la legislación de costas vigente y sometido por tanto a sus prescripciones que no ampararían los usos hosteleros que se pretenden".

Y añaden: "Hay que recordar que se trata del espacio natural, Paisaje Protegido del Cabo Peñes (Decreto 80/1995) que está también afectado por la ley de Costas". Desde la Coordinadora mostraron su extrañeza por el hecho de que las obras ya en ejecución puedan estar autorizadas, "cuando la ley de Costas, y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano son claros".

También han dado traslado a a la Consejería de Ordenación de Territorio, a Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Gozón, sobre la necesidad de paralización de dichos trabajos. "Mientras no se demuestre su legalidad, ya que ni se nos ha dado acceso a los expedientes e informes relacionados con las mismas, reiteraremos nuestras peticiones", insisten.