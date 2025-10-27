IU plantea crear una parque ornitológico en Los Balagares
La coalición plantea remunicipalizar el servicio de limpieza igual que se hizo en las piscinas
C. J.
La concejala de IU de Corvera, Marisa Rodríguez, ha recordado que, entre las propuestas presentadas por la coalición para los presupuestos que el gobierno local llevará esta tarde al pleno se incluye la creación de un parque ornitológico y un centros de educación ambiental en Los Balagares como "alternativa viable y ecológica" al campo de golf. Asimismo, añaden desde la coalición la importancia de que los presupuestos de 2026 incorporen una partida para elaborar un plan de educación ambiental así como la compra de una estación medidora de la calidad del aire que se propia del concejo.
Marisa Rodríguez defiende asimismo la necesidad de ampliación de la partida de puntos limpios para las zonas rurales así como la pista de atletismo. La edil de IU es partidaria igualmente de iniciar los trámites para remunicipalizar el servicio de limpieza en colegios y otros edificios municipales igual que se hizo con las piscinas.
