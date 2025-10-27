Lección magistral de biología marina

Una exposición sobre los cuidados que se deben hacer al mar, talleres escolares para más de cuatrocientos alumnos, visitas guiadas, una mesa redonda sobre los plásticos marinos... Han sido cuatro días de intensa actividad, pero el barco "Blue Experience" ya ha zarpado del muelle de Niemeyer tras haber permanecido cuatro días atracado en la ciudad. "Blue Expedition" es una travesía marítima que se realiza a bordo del barco museo ecoactivo "Mater". La expedición forma parte del proyecto europeo Interreg Blue Point, en el que participa el Gobierno de Asturias, y colabora ASATA, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social.

El barco, en el muelle del Niemeyer. | LUISMA MURIAS

Durante estos días la tripulación también se dejó ver por la playa de Xagó. Allí, junto a varios voluntarios, realizaron una recogida y caracterización de residuos. El proyecto promueve la cooperación entre cuatro regiones atlánticas —España, Francia, Irlanda y Portugal— y cuenta con la participación de administraciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas privadas.