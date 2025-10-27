Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pensionistas de Corvera se desplazan a Candás para disfrutar de su comida anual

El regidor acudió a saludar a los participantes en el almuerzo en el concejo vecino

Un momento del encuentro

Un momento del encuentro / Lne

N.M.

Nubledo

El Alcalde de Corvera, Iván Fernández, acompañó este domingo a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Corvera en su comida anual.

La cita se desarrolló en un establecimiento hostelero de Candás, en el vecino concejo de Carreño y hasta allí se desplazó el regidor para saludar a los asistentes.

