Los pensionistas de Corvera se desplazan a Candás para disfrutar de su comida anual
El regidor acudió a saludar a los participantes en el almuerzo en el concejo vecino
N.M.
Nubledo
El Alcalde de Corvera, Iván Fernández, acompañó este domingo a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Corvera en su comida anual.
La cita se desarrolló en un establecimiento hostelero de Candás, en el vecino concejo de Carreño y hasta allí se desplazó el regidor para saludar a los asistentes.
