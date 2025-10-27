Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)

La Policía Local le ha pedido al autor que la retire

N. M.

La decoración de Halloween de un vecino de Avilés ha despertado cierta polémica en la ciudad. Este avilesino, que reside en una casa de la zona de La Magdalena, ha colocado en su jardín una bandera de España con el aguila de San Juan. Además, en el terreno se pueden ver lápidas con fotos de, entre otros, Pedro Sánchez o Koldo. Esta última, como se ve en la que acompaña a esas líneas, tiene sobreimpresa la palabra "Mafioso".

Esta decoración ha llevado a intervenir a la Policía Local, que se personó en la residencia de este vecino para pedirle que retire la decoración.

