Rechazo vecinal a la planta de residuos de Soto del Barco

El movimiento de rechazo que inicio esta semana la Cordinadora Ecologista de Asturias ante la reactivación del expediente de la planta de clasificación y reciclaje de residuos de la construcción (RCD), en la localidad de la Vallina en Foncubierta en el concejo de Soto del Barco, en una finca rústica de 19.995 metros cuadrados, "a menos de 100 metros de las viviendas", ha sumado también el rechazo vecinal. Un movimiento espontáneo de ciudadanos alerta sobre las molestias que acarrearía dicha instalación y han comenzado a organizarse.

El vecino Héctor Lasheras se ha dirigido a la agrupación socialista de Soto del Barco para que recla la presencia de los responsables políticos del Principado de Asturias para que mantengan una reunión con los vecinos del municipio sobre la reactivación del expediente de la cantera. Insiste Lasheras en que "si el apoyo de la agrupación es real para con los vecinos, el partido a nivel regional debe dar la cara y comunicar su negativa a que el expediente se tramite o aclare su posición para que los vecinos podamos decidir qué hacer". Los ecologistas ya advirtieron de que la actividad no resulta compatible con la calificaicón de la parcela: suelo rústico no urbanizable.