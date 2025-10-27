El San Agustín acoge una jornada sobre la donación de sangre

El Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) acogerá este próximo miércoles una jornada de promoción de la donación de sangre, que tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia vital de la donación para salvar vidas y fortalecer los servicios de salud en la región.

El acto, organizado por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y la Gerencia del Área III, arrancará con una presentación sobre la importancia de la donación de sangre. Posteriormente, tendrá lugar la charla titulada "Para qué usamos la sangre en el Hospital San Agustín", seguida de testimonios en primera persona tanto de donantes como de receptores.

Tras esa sesión dará comienzo la mesa redonda titulada "El rol de los municipios en la promoción de la donación de sangre". Una vez finalizada se llevará a cabo un análisis de la situación actual y el planteamiento de propuestas de mejora.