Adolfo Fernández vuelve al Palacio Valdés con un nuevo estreno nacional

Adolfo Fernández regresa al teatro Palacio Valdés. Avilés es una ciudad que siempre le ha sido propicia: el Niemeyer, por ejemplo, acogió una función de "En la orilla", sobre una novela de Rafael Chirbes, mientras que el propio odeón local había programado "La charca inútil", de David Desola.

Este próximo trimestre Fernández va a estrenar en España "Sensación térmica", de Mayte López. La escritora –es mexicana, norteamericana y española; nació en Nueva York–escribió una novela que Fernández ha convertido en teatro y este trabajo a López le ha gustado mucho. Escribe en el programa de mano: "Estoy fascinada con tu adaptación. Es una sensación muy extraña (en el mejor de los sentidos) la de ver cómo de pronto Alma, Lucía y Juliana cobran vida y tienen cuerpo: me encanta Juliana corriendo -volando- sobre la caminadora, me encanta el karaoke, me encanta ver colarse a esas ranas que no estaban (o no literalmente) en la novela, pero de las que recuerdo haber platicado en Madrid. Te cuento que mi personaje favorito es Alma: me parece hermoso cómo has sabido darle ese lugar fundamental desde el que la concebí a pesar de ser un personaje, en apariencia, secundario. Me encanta ver a Alma convertida un poco el alma de la puesta en escena (porque así estaba escrita)".

El espectáculo de Fernández se centra en tres mujeres: Lucía (Adriana Ubani) Alma (Manuela Vellés) y Juliana (Claudia Galán). La primera "ha dejado atrás un hogar violento para mudarse a otro país, a una moderna urbe del norte, donde convive con Alma, una veterana en la ciudad, que la acoge en su apartamento y le enseña los trucos para sobrevivir. Allí conoce a Juliana, una chica que la deslumbra con su alegría y con la que comparte el entusiasmo por esa nueva vida", se lee en el programa de mano.

Dice Fernández de la novela de Mayte López que "tiene estructura teatral", que "sus capítulos, a modo de actos, nos llevan ágilmente del presente al pasado, y de nuevo al hoy. Así, a través de lo que fueron, sabemos lo que son". Ese choque de trenes con la realidad más salvaje es la que estrenará Fernández en el Palacio Valdés.