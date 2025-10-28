Aitana cuelga el cartel de "todo vendido" en Avilés

La cantante Aitana, que actúa el próximo día 26 de junio en el exterior del pabellón de La Magdalena, en Avilés, ha colgado ya el cartel de "todo vendido". Lo ha hecho en apenas siete días –la preventa se activó el día 20 de octubre y no fue hasta el 22 en que se podía comprar directamente–. El recital está dentro del "Cuarto azul tour".

En su anterior visita a la ciudad, algunos de sus seguidores incluso pasaron la noche guardado sitio para ser los primeros en entrar al recinto. Eso hicieron Ainhoa Guerrero y Sofía Corredera. Dos jóvenes que viajaron desde Madrid y no han dudado en pasar la noche en la calle para poder estar cerca de su artista favorita. Junto a ellas esperaban unos amigos de Ribadesella, Enol García, Juan Alonso, Xana Castro y Alba Aiza, que incluso se han animado a cantar una de las canciones del disco que presentaba entonces, "11 Razones".

Así, el próximo día 26 de junio -una semana después de "El último de la fila"- la popular cantante catalana, que saltó a la fama tras concursar en Operación Triunfo, va a presentar en Asturias su gira "Cuarto Azul World Tour".

El pabellón de La Magdalena la está esperando: el espectáculo, como el del dúo que forman Quimi Portet y Manolo García, se montará en los prados de acceso a la sala de conciertos más grande de la comarca