El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez

El rodaje de la película “El profesor”, segundo largometraje como director del guionista Daniel Castro, ha llegado este martesa a Avilés con Javier Gutiérrez como protagonista.

La cinta narra la historia de Carlos, un profesor universitario solitario que se enamora por internet de Claudia, una modelo treinta años menor que él que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat. A pesar de que lo de Claudia parece demasiado bonito para ser cierto, Carlos arriesgará todo por un amor que creía que nunca llegaría, y que puede que ni siquiera sea real. ‘El profesor’ es una historia sobre la soledad y la desesperación que esta provoca, hasta el punto de hacer perder la lucidez con tal de escapar de ella. Está inspirada en hechos reales.

Se trata de una producción de Gonita, 4Cats, Una nueva comedia AIE y Atresmedia Cine, que cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix. Llegará a los cines el año que viene con distribución de A Contracorriente Films.

Del casco histórico al Centro Niemeyer

La zona de la farmacia del Parche y uno de los establecimientos hosteleros de la zona serán estos días en Avilés el set de rodaje para el equipo de "El profesor", que hoy y mañana continuará en Avilés.

Así, tanto el casco histórico de Avilés como el Centro Niemeyer, que se transformarán en escenarios clave del universo del protagonista. El rodaje en Asturias se prolongará hasta el 14 de noviembre, antes de trasladarse a Bogotá (Colombia) para su segunda fase entre el 19 y el 27 de noviembre.

Una historia de amor

Con este proyecto, Javier Gutiérrez, ganador de dos Premios Goya por La isla mínima y El autor, afronta un nuevo reto interpretativo, ya que su coprotagonista es, en gran parte, la pantalla de un ordenador, en una historia que sigue muy de cerca a su personaje.

“Me llamó la atención de "El Profesor" que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos”, destaca Javier Gutiérrez.

Primer set de rodaje en Oviedo

El corazón de Oviedo se convirtió hace unos días en un gran escenario de cine. Allí rodaron en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, donde se vivió una actividad poco habitual: con focos, cables, técnicos y figurantes ocupaban el claustro y las galerías del inmueble para el rodaje de “El profesor”, protagonizada por el actor Javier Gutiérrez, uno de los rostros más reconocidos del cine español y orgulloso asturiano de nacimiento.

El rodaje de “El profesor” llega apenas unas semanas después del multitudinario casting celebrado en el Museo Arqueológico de Asturias, donde cientos de asturianosprobaron suerte para participar como figurantes.