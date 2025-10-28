El comercio local de Corvera prepara la Nueche d’Animes

Apymec y el Ayuntamiento de Corvera organizan este viernes la Nueche D’Animes. Se celebrará en horario de tarde, desde las 17 horas hasta el horario de cierre de cada establecimiento. Este año el Ayuntamiento aportará chuches a los comercios participantes, sean o no de la asociación de comerciantes. El reparto se avisará a los establecimientos una vez estén listos los lotes de chuches. Además quienes quieran participar en el concurso de ambientación podrán ganar uno de los tres premios de 150, 100 y 50 euros. Se premiará la originalidad y la confección de los materiales decorativos y vestuario hechos por los participantes.