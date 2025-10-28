"Bienvenidos a CRAnexión". Una radio escolar nacida en el Colegio Rural Agrupado Cabu Peñes, en Gozón, primero bajo el paraguas de la radio "Crisol", del instituto de Luanco, con una simple colaboración y ahora, paso a paso despega como un cohete hacia el cosmos. Esto es así, porque precisamente el universo es el juego que el equipo docente ha planteado a los pequeños para acercarles el mundo de la radio. "Ecos del cosmos" es como se llama el proyecto. Inventar nuevos planetas, explorar el mundo de la astrología y a su vez utilizar este medio de comunicación para adaptar las materias de clase a la radio. Han grabado ya algún que otro podcast y cuentan con un canal en Spotify. Los pequeños dejan volar su imaginación para crear y de paso aprender de una manera diferente.

La escuela rural de Gozón emite desde el centro del universo

"Inventamos planetas, uno se llama ‘Bul’ y solo hay perros y otro, Jupi donde no tiran basura", comentan los pequeños Lola Rodríguez, Sergio Rodríguez y Pedro Pérez. "También tenemos nombres alienígenas, yo soy Godei", afirma Diego Menéndez. Luca Martínez, de Quinto, explica que una de las actividades de la radio escolar se centra en grabar a familiares y preguntarles por las cifras que les han marcado, como por ejemplo, fechas de nacimiento. Huma del Valle detalla que la radio les sirve para comunicarse con sus compañeros del instituto y mantener el contacto con cuatro exalumnos del centro. Estos pequeños que hablan de su proyecto radiofónico son del aula de Santiago de Ambiedes, aunque el proyecto se extiende a las cuatro escuelas del colegio rural agrupado de Gozón. Las otras son San Jorge de Heres, Verdicio y Bañugues. Y todas están bajo la dirección de Marta Pérez Noval.

La maestra del aula de Ambiedes Lorena Sánchez participó hace días en el Congreso Nacional de Radio Escolar celebrado en Oviedo. Sánchez detalla que el alumnado no solo trabaja el mundo del cosmos, la radio también tiene un objetivo transversal para hablar por ejemplo de la clasificación de animales, de la nutrición e incluso del aparato digestivo: "Encaja todo, es una manera diferente y divertida de aprender". "Tenemos un cuento sonorizado que se titula ‘Los juguetes perdidos", apunta la maestra de Ambiedes, que solo ve ventajas en el uso de la radio escolar: "Mejora la expresión oral y escrita, porque tienen que prepararse los textos, trabajan en equipo, pierden la vergüenza, ganan en autoestima, son creativos...".

"Ecos del Cosmos" sigue descubriendo planetas y creando un universo nuevo en una escuela rural que ha descubierto en la radio "un medio de inclusión fantástico" y para crecer aún ya están preparando un fin de curso en el aula de Bañugues, que consistirá en una acampada en el que el alumnado disfrutará de una acampada nocturna para ver las estrellas. n