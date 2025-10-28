Fallece a los 60 años el avilesino Javier Domínguez-Gil Juliana, comercial vinculado al sector sanitario y de familia con profundas raíces avilesinas
"Nuestra vinculación con Avilés es importante", sentencia un hermano del fallecido, a quien despedirán este miércoles en el tanatorio Los Arenales de Ovied
Javier Domínguez-Gil Juliana falleció este lunes a los 60 años de edad. Comercial vinculado al sector sanitario, Domínguez-Gil tenía profundas raíces avilesinas: era hijo del otorrino Ignacio Domínguez Gil, que desarrolló su carrera profesional en la ciudad, a donde se desplazó a vivir con su familia desde Oviedo.
"Durante muchos años todos vivimos en Avilés hasta que unos y otros cambiamos de residencia", destacaba este martes Ángel Domínguez-Gil, hermano de Javier. Pertenecía a una saga de siete hermanos, algunos ya fallecidos como Ignacio Domínguez-Gil Juliana, que fue traumatólogo en la ciudad. "Nuestra vinculación con Avilés es importante", subrayó Ángel, ceramista de reconocido prestigio.
Javier Domínguez-Gil deja viuda, Victoria. Y madre, Mari Paz. Este miércoles, día 29, se celebrará a las 12.00 del mediodía la celebración de la Palabra en la capilla del tanatorio Los Arenales, en Oviedo, donde está la capilla ardiente en la sala número 15.
