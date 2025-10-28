Nuevo avance en escuelinas: la de Marcos del Torniello ya tiene licencia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés ha concedido la licencia de obra solicitada por la Consejería de Educación para la implantación de cuatro unidades del primer ciclo de Educación Infantil en el CEIP Marcos del Torniello, en el barrio de Versalles.

El proyecto permitirá habilitar una nueva escuelina con una superficie útil de 429,03 metros cuadrados, aprovechando parte de la planta baja del edificio de Infantil. La actuación incluye la creación de cuatro aulas, un patio central cubierto, pasillos y otras dependencias, además de espacios administrativos, cocina, lavandería, vestuario y sala de máquinas. Se adecuarán dos aseos adaptados para alumnado de 0 a 3 años, uno por cada dos aulas.

El plan de obras contempla mejoras en la envolvente térmica del edificio mediante aislamiento en suelos, trasdosados interiores y falsos techos, así como la sustitución de ventanas por vidrios de alta eficiencia energética. En el exterior se llevará a cabo limpieza de cubiertas y canalones y un nuevo revestimiento de pintura en fachadas. Además, se renovarán las instalaciones de electricidad, iluminación, voz y datos. El acceso al centro se realizará desde la calle de La Paz a través de una zona peatonal.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta nueva escuelina, de titularidad autonómica, atenderá las necesidades de la población de Versalles y sus alrededores y se sumará a las tres municipales ya existentes –El Quirinal, La Toba y La Magdalena–, así como a las futuras instalaciones en el CEIP Palacio Valdés y el CEIP Poeta Juan Ochoa, recientemente autorizadas por el Principado.