"Pensaba que me moriría sin ver cómo se abría la fosa", dicen las familias de las víctimas de La Lloba

"Pensaba que me iba a morir sin ver cómo se abría esta fosa. Por eso hoy estoy emocionada". Las palabras de Laura González, vecina de San Martín de Laspra, resumen el sentir de más de una docena de familias. A sus 84 años sigue buscando a su abuelo, fallecido en la Quinta del Pedregal durante la Guerra Civil. Por ello ve con ilusión que ayer arrancasen los trabajos en la fosa común de La Lloba, donde según varios estudios puede haber los restos de al menos catorce personas, aunque Avelino Gutiérrez, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo y la persona que lidera la excavación, no se atreve a decir a ciencia cierta cuántas personas puede haber. Tampoco se ponen tiempos para realizar los trabajos, ya que la trinchera en la que están trabajando tiene hasta un kilómetro de longitud.

A la izquierda, trabajadores en las primera tareas en la trinchera de La Lloba. Junto a estas líneas, personal de la Universidad de Oviedo en la zona donde está ubicada la trinchera. | MIKI LÓPEZ

"Aunque mi abuelo no aparezca es importante que se hagan estos trabajos. Casi todas las personas que fueron asesinadas en la Quinta Pedregal están ahí. Yo le debo esto a mi abuela Mercedes, que murió llorando porque no sabía dónde estaba su marido", afirmó González, quien criticó que haya jóvenes que crean que "una época en la que se asesinó masivamente a ciudadanos por sus ideas fue mejor que la actualidad. Estas familias merecen ser recordadas", abundó en su defensa.

Sobre estas líneas, diferentes momentos del inicio de los trabajos en La Lloba. A la izquierda, el aspecto actual de la trinchera, con la zona ya despejada ayer por la mañana.. | MIKI LÓPEZ

Amparo Iglesias se suma a las palabras de González. "A mi abuelo lo asesinaron en la Quinta Pedregal y a partir de ahí no sabemos nada más de él. Ahora tenemos la esperanza de poder encontrarle aquí", indica la avilesina, que asegura que a su abuelo "lo mataron por ser socialista, solamente por eso". "Era militante, afiliado al partido. Había un señor en Avilés que decía que había que matarlo por rojo. Mi abuela quedó sola, con cuatro hijos más otro más en la barriga", rememora. Sus sentimientos ahora son de "esperanza e ilusión". "No sé qué pasará, pero por lo menos sé que lo estamos intentando todo", sentencia.

"Pensaba que me moriría sin ver cómo se abría la fosa", dicen las familias de las víctimas de La Lloba | MIKI LÓPEZ

Una de las ‘culpables’ de que ayer se iniciasen los trabajos en la fosa de La Lloba es Georgina González. Durante estos años la castrillonense estuvo trabajando para encontrar a las familias que pueden tener a sus seres queridos en la zona, para así poder tramitar las solicitudes para que se produjese lo de ayer. "Siempre dije que no quería hacer una asociación de memoria, tenía claro que quería abrir la fosa. Ahora hay gente en Francia, Alicante o las islas Canarias que está pendiente de lo que ocurra aquí. Nadie se creía que se fuese a abrir", dijo González

"Pensaba que me moriría sin ver cómo se abría la fosa", dicen las familias de las víctimas de La Lloba

Avelino Gutiérrez es el principal responsable de la excavación. El catedrático de arqueología lidera el grupo Arqueos, encargado de realizar todos los trabajos. "Esta es una posición fortificada del ejército republicano para impedir la entrada de las tropas sublevadas por esta zona, aunque nunca entró en servicio. En los meses siguientes a la caída del Frente Norte la Quinta Pedregal se convirtió en un centro de detención y represión donde se hicieron ejecuciones irregulares en toda la comarca", explicó. Según sus palabras, hay muchos testimonios que apuntan que en la Lloba pueden haber restos de varios asesinados, aunque hay más sitios en la comarca dónde también puede haber. "Las familias saben desde el primer momento que puede que no encontremos las personas que buscamos. No tenemos datos seguros de nada. Este es un sitio probable y hay muchos indicios de que fue un lugar de represión, por eso tenemos que empezar por aquí", añadió.

"Pensaba que me moriría sin ver cómo se abría la fosa", dicen las familias de las víctimas de La Lloba

Tras realizar labores de limpieza en la zona los trabajos empezaron descubriendo el frente fortificado, una trinchera de hormigón y ladrillo. "Ahora estamos limpiando y acondicionando el acceso para empezar a excavar. Ya estamos localizando suelos. Hay mucho escombro y tierra, vamos a excavar todos los huecos que tiene la trinchera para ver si hay ahí restos humanos", aclaró Gutiérrez, que no se atrevió a poner plazos para la ejecución de esas tareas.

"Pensaba que me moriría sin ver cómo se abría la fosa", dicen las familias de las víctimas de La Lloba

"Esta es una exhumación muy importante por varios motivos. Lo primero es que hay muchas familias esperando durante años a que llegase ese momento. Creo que ese ya es motivo suficiente como para intentar encontrar los restos de esas personas asesinadas y desaparecidas", declaró Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, que se acercó a la zona junto a Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática. "Sobre La Lloba hay un trabajo muy importante de investigación hecho por historiadores como Pablo Martínez Corral y Alejandro Martínez", apuntó.

La intención del Principado de Asturias, que ya ha hecho seis exhumaciones en lo que va de legislatura, es "cumplir con los principios de verdad, justicia y reparación". "También queremos reivindicar la historia". "Estamos viendo un auge y una validación de lo que fue el régimen franquista por gente muy joven, viene como consecuencia del abandono del conocimiento de la historia en los centros educativos. ¿Cómo es posible que, con las barbaridades y brutalidades a las que fueron sometidas miles de personas durante el franquismo, haya gente tan joven reclamando y diciendo que en el franquismo se vivía mejor que ahora?", señaló González, quien cree que la fosa de La Lloba "es una demostración palpable de que eso no es cierto".

Por todo ello, desde el gobierno autonómico quieren "dar respuestas a las familias". "Aquí hay mucha gente implicada, estamos hablando de que hay un número indeterminado de personas asesinadas, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es un día importante para muchos", afirmó la Viceconsejera, quien aseguró que "el gobierno de Asturias va a seguir apostando, poniendo los fondos suficientes, para colaborar con la Universidad, a través de la vicerrectora de Extensión Universitaria y del grupo Arqueos, para seguir haciendo estos trabajos de exhumación".