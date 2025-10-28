El Puerto de Avilés refuerza su dique de abrigo para prepararse para un mayor número de temporales marítimos extremos, relacionados con el cambio climático

El Consejo de Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado hoy el inicio del expediente para la contratación de las obras del proyecto de adecuación de infraestructuras de abrigo del Puerto de Avilés, por importe de 4,3 millones de euros. Esta actuación forma parte del actual Plan de Inversiones de la APA y la previsión es que se desarrolle a lo largo de 2026.

Además, ha tomado posesión como nuevo consejero de la Autoridad Portuaria de Avilés José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obras en Asturias. Zapico García sustituye a Bernardo Álvarez Ortega, responsable de CCOO en el Puerto recientemente jubilado.

La obra, con bloques de mayor tamaño

La existencia de un mayor número de temporales marítimos extremos, relacionados con el cambio climático, ocasiona que los tamaños de los bloques proyectados en el refuerzo a ejecutar ahora sean mayores que los actuales del dique. Así, los de 15 toneladas pasan a 20 en el arranque del dique; los de 40 toneladas pasan a 60 en el tronco del dique, y los de 60 toneladas pasan a 70 en el morro del dique.

Las obras a ejecutar consisten en el efuerzo del manto del dique con bloques de hormigón en masa, incluyendo la fabricación de unos 438 bloques de 2,30 t/m3 de densidad y en forma de cubos de diferentes pesos (70 , 60 y 20 toneladas), en unas instalaciones próximas al dique que se montarán durante la ejecución de las obras y que se desmontarán una vez finalicen.

Estos bloques se fabricarán y almacenarán durante el invierno y primavera del año 2026 y cuando las condiciones de la mar lo permitan se procederá al traslado, reposición y colocación de los bloques de hormigón que forman el manto principal del cuerpo y morro del dique.

Además de todo ello, se procederá a realizar una reparación del pavimento actual del dique. El estado de la superestructura existente es adecuado y no necesita reparación, pero la zona superior de estas losas, correspondiente con la capa de pavimento o firme, presenta diferentes deficiencias que deben corregirse con hormigón en masa para evitar afectar a la superestructura y permitir el paso de vehículos rodados a lo largo de todo el dique para realizar tareas de mantenimiento de la baliza del morro o del propio dique.

Los hitos en el dique de abrigo

La obra del espigón del dique de abrigo se finalizó en 2003. En 2014, se procedió a realizar una actuación de reposición de bloques, con los tamaños originales de 15, 40 y 60 toneladas a cuenta de daños severos por temporales. Tres años después, en 2017, se iniciaron los trabajos análisis para una posible prolongación.

Se detectó que el tamaño de los bloques diseñados, en las actuales condiciones de oleaje, nivel del mar y profundidad, podría ser insuficiente para asegurar la estabilidad del manto de protección.

Por este motivo, en 2024, tras continuar el análisis en campo y apreciar que el dique y los bloques siguen sufriendo daños, se diseña una solución de adecuación a las nuevas condiciones, con bloques de 20, 60 y 70 toneladas.