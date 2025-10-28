Saint-Gobain garantiza el futuro del horno de Avilés, pero ve dificultades (esta es la advertencia de la multinacional)

Jean-Luc Gardaz, el consejero delegado de Saint-Gobain en los países mediterráneos –y, en consecuencia, el primer ejecutivo de la multinacional francesa en España–, garantizó hace unos días el futuro del float de Avilés. Dijo: "Estamos trabajando en la preparación de la reparación de Avilés", pero también dijo que esta acción no iba a ser inmediata. Añadió: "Es una decisión que está pendiente de algunos temas por resolver".

Esos "temas" son tres: uno es técnico, "otro es un tema de financiación, según la opción que se podría tomar de la reparación, y el tercero: hay que compartir con la dirección del grupo la tranquilidad de que estamos invirtiendo en un negocio que si va a respetar los criterios de rentabilidad que se han presentado".

El "técnico" tiene que ver con el combustible de la infraestructura, el de "financiación" se ha tratado en varias ocasiones con las administraciones públicas. El "sí" definitivo de la dirección mundial, ese todavía no ha tomado cuerpo.

Cuantificación de la inversión

Gardaz atendió los requerimientos de los trabajadores de la multinacional en España hace apenas diez días. Unos días antes de que el primer ejecutivo hablara del horno-float lo había hecho Borja Sánchez, que es el consejero de Ciencia e Industria del Principado de Asturias. A preguntas de la diputada Covadonga Tomé (Mixto), este señaló: "Lo que resulta fundamental es garantizar la inversión en ese nuevo horno-float porque es lo que va a garantizar el futuro de la factoría". Y la cuantificó: "Entre 120 y 140 millones".

Según ha podido saber este periódico, la horquilla es mucho mayor porque depende de cómo se desarrolle la reparación última y ese "cómo" tiene que ver con el desarrollo más cercano del sector del vidrio: "Sabemos que es un negocio bastante cíclico y que estamos reposicionando de la mejor manera posible: productos de más valor añadido, productos de sostenibilidad como Orae, y otros productos de valor añadido en el mix".

Considera Gardaz que la multinacional tiene "una misión muy clara de qué es lo que se puede hacer con Glass, pero hay ciertas condiciones, en particular de productividad y de coste laboral, que no están totalmente dentro de ese cuadro que garantice realmente la rentabilidad a un cierto nivel".

El consejero asturiano, que aseguró a la diputada Tomé que existe un grupo de trabajo en el que participa la administración regional, la nacional y la propia Saint-Gobain, señaló: "El Ministerio de Industria lo que ha garantizado es que va a poner a disposición de la inversión un instrumento de apoyo, que es justamente el que está asociado al PERTE de descarbonización".

Europa "no es la prioridad para invertir"

Jean-Luc Gardaz, el primer ejecutivo de la multinacional Saint-Gobain en los países mediterráneos, explicó la estrategia de la compañía al respecto del negocio de los parabrisas –que se fabricaron en la planta de Avilés hasta la primavera de 2024–. Dijo: «No es un secreto que el grupo, que anuncia una rotación de activos dentro de los cinco próximos años, se reserva la posibilidad de elegir entre ciertas actividades. No voy a decir más y veremos lo que pasa. Mientras tanto, Mobility forma parte nuestros equipos, pero opera en segmentos y mercados totalmente diferentes. Así que, no puedo decir más sobre eso».

Al respecto de futuras inversiones, Gardaz señaló: «Europa no es la prioridad del grupo para invertir. No tiene que ser una sorpresa, pero tampoco tiene que ser una noticia mala. La realidad es que el grupo va a dar prioridad a colocar sus recursos en aquellos lugares donde hay mayores retornos. No se van a realizar nuevas adquisiciones en España».

Hace unos meses comenzó a correr en medios financieros el deseo de Saint-Gobain de vender su división de Sekurit, actualmente, limitada a Arbós, en Cataluña.