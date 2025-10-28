La Sindicatura insta a actualizar el convenio del personal del Ayuntamiento de Avilés, prorrogado desde 2011

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha hecho público su informe de fiscalización del Ayuntamiento de Avilés correspondiente al ejercicio 2022, en el que pone de relieve la necesidad de revisar el acuerdo que regula las condiciones laborales del personal funcionario, en situación de ultraactividad desde el año 2011.

Además, apunta que existen otros condicionantes que motivan su necesaria y urgente modificación. En este sentido, dentro del concepto de productividad se incluyen elementos que no responden al especial rendimiento, a la actividad extraordinaria ni al interés e iniciativa en el desempeño del trabajo. El informe incluye, como hecho posterior, que en diciembre de 2024 se iniciaron los nombramientos del personal incluido en el proceso de estabilización, una vez culminado el procedimiento, y se estabilizaron 145 plazas en el ayuntamiento y 41 en las fundaciones.

Respecto a la auditoría financiera, el órgano de control externo emite una opinión favorable con salvedades, como consecuencia de las incorrecciones y los posibles efectos de las limitaciones detectadas.

El Consejo de la Sindicatura, sobre la fiscalización de cumplimiento en personal, constató que el 59,18 % del personal que, a 31 de diciembre de 2022 prestaba servicios en el ayuntamiento, había sido contratado de forma temporal, bien mediante contratos de duración determinada, o bien como funcionarios en régimen de interinidad.

De ellos, el 55,90 % fueron contratados con anterioridad a 2010.

Además, el ayuntamiento no disponía de la documentación acreditativa respecto de la forma de acceso al puesto para el 48,21 % de los trabajadores que en 2022 llevaban más de cinco años prestando servicios.

En materia de subvenciones, en 2022, el consistorio acudió, mayoritariamente, al procedimiento de concesión directa de subvenciones (52,69 %) frente al procedimiento ordinario de concesión (47,31 %), y dentro de las subvenciones directas, el 83,77 % se corresponde con subvenciones nominativas, ambos datos considerados "elevados" por la Sindicatura.

La Sindicatura de Cuentas realiza varias recomendaciones, entre ellas establecer un procedimiento normalizado de tramitación de los contratos menores y evitar que se realicen para satisfacer necesidades previsibles, recurrentes o periódicas y fraccionamientos como garantía de utilización eficiente de los fondos públicos.