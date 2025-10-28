Vox Avilés denuncia la pérdida de un manuscrito de Palacio Valdés en el Museo de la Historia Urbana

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés lamenta profundamente la pérdida del manuscrito del escritor avilesino Armando Palacio Valdés que se encontraba expuesto en el Museo de Historia Urbana de Avilés, tras la retirada de la pieza por parte de su propietario debido a la falta de respuesta y atención por parte del área de Cultura.

El manuscrito, cedido temporalmente al museo junto a otras obras de gran valor patrimonial —entre ellas una plumilla del Teatro Palacio Valdés realizada por el artista Castor (donada de manera definitiva al Ayuntamiento) y un óleo sobre tabla de la antigua iglesia de San Nicolás, firmado por Hispaleto—, formaba parte de la exposición permanente que rendía homenaje a la historia literaria y artística de la ciudad.

Sin embargo, según ha comunicado su propietario, el Ayuntamiento ignoró sus reiterados intentos de prorrogar o incluso donar el manuscrito, obra inédita de Palacio Valdés sobre los amores extraconyugales de una mujer casada, viéndose obligado finalmente a pedir la restitución de las obras tras no obtener respuesta a sus comunicaciones por correo ni al registro electrónico presentadas para formalizar su ofrecimiento.

Desde Vox lamentan que "Avilés pierde así una pieza única, un testimonio directo de uno de sus escritores más ilustres. Es un hecho muy grave que evidencia el abandono y la descoordinación en la gestión del patrimonio cultural local", denuncia Arancha Martínez.

Reacción de Vox

Desde la formación política consideran "inaceptable que un ciudadano que durante años ha colaborado desinteresadamente con la difusión cultural de Avilés reciba este trato de indiferencia institucional".

Recuerda además Arncha M. Riola que la colección de esta persona, con más de 250 obras del siglo XV al XXI, fue expuesta en espacios municipales como la Casa de la Cultura o la Factoría Cultural sin coste alguno para el Ayuntamiento, con la implicación directa del propio coleccionista en el montaje y comisariado.

Vox Avilés exige al equipo de gobierno explicaciones inmediatas y reclama que se adopten medidas para recuperar y proteger el legado de Palacio Valdés, cuya figura es esencial para la historia literaria y la identidad cultural de Avilés.