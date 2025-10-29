Atención: el viernes cambia el sentido de circulación en una frecuentada calle

La frecuentada calle Concepción Arenal, que comunica los Juzgados y la avenida de Los Telares, donde se encuentra la estación de autobuses, cambiará de sentido de circulación el próximo viernes para ser ascendente en vez de descendente.

Así, pasará a ser de entrada desde la Avenida de Los Telares, con salida a través de las calles Marcos del Torniello y Luz Casanova. En la intersección de esta última con la Avenida de Los Telares se instalará la semaforización necesaria para permitir el giro tanto a la izquierda como a la derecha.

Gráfico que indica la nueva señalización semafórica. / .

Los trabajos de señalización vertical y horizontal se ejecutarán durante estos días, según informó el Ayuntamiento de Avilés, por lo que será necesario realizar cortes puntuales de la calle y se limitará el estacionamiento. Los horarios de cortes e intervención serán comunicados a los residentes.

Con esta modificación se pretende eliminar el giro a la izquierda en el entronque con la Avenida de Los Telares, una maniobra considerada peligrosa, y mejorar la fluidez y seguridad del tráfico en la zona, facilitando los movimientos de salida hacia el norte del municipio desde el cruce de Luz Casanova con la Avenida de Los Telares, a través de su regulación semafórica.