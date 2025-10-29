Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención: el viernes cambia el sentido de circulación en una frecuentada calle

Concepción Arenal, que comunica los Juzgados y la estación de autobuses, será de sentido ascendente

Gráfico en el que se indica el nuevo sentido de circulación ascendente por la calle Concepción Arenal.

M. Martínez

Avilés

La frecuentada calle Concepción Arenal, que comunica los Juzgados y la avenida de Los Telares, donde se encuentra la estación de autobuses, cambiará de sentido de circulación el próximo viernes para ser ascendente en vez de descendente.

Así, pasará a ser de entrada desde la Avenida de Los Telares, con salida a través de las calles Marcos del Torniello y Luz Casanova. En la intersección de esta última con la Avenida de Los Telares se instalará la semaforización necesaria para permitir el giro tanto a la izquierda como a la derecha. 

Gráfico que indica la nueva señalización semafórica.

Los trabajos de señalización vertical y horizontal se ejecutarán durante estos días, según informó el Ayuntamiento de Avilés, por lo que será necesario realizar cortes puntuales de la calle y se limitará el estacionamiento. Los horarios de cortes e intervención serán comunicados a los residentes.

Con esta modificación se pretende eliminar el giro a la izquierda en el entronque con la Avenida de Los Telares, una maniobra considerada peligrosa, y mejorar la fluidez y seguridad del tráfico en la zona, facilitando los movimientos de salida hacia el norte del municipio desde el cruce de Luz Casanova con la Avenida de Los Telares, a través de su regulación semafórica.

