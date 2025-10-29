Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avilés amplía en una hora el plazo de anular denuncias en la zona azul

M. M.

Avilés

Gobierno y oposición se reunirán en Pleno este próximo viernes, 31 de octubre. Ayer los grupos avanzaron en sus posturas respecto a muchos de los temas candentes en Avilés: por ejemplo, se dictaminó con los votos a favor de PSOE e IU actualizar los precios de la ORA en Avilés. Y que la tarifa de anulación de denuncia pase de 3,35 a 6 euros. En este caso, por acuerdo con los ediles Sara Retuerto y David García, parte de Podemos en Cambia Avilés, el tiempo máximo de anulación pasa de 1 a 2 horas; es decir, se amplía sesenta minutos.

Como dato a destacar, en los dictámenes se da la constante alianza entre PSOE y la concejala Ana Solís, parte de Izquierda Unida dentro de Cambia. Y abstenciones del Partido Popular, Vox y el concejal David García, de Podemos en Cambia. Se dictaminó, a favor, por ejemplo, de la congelación de los precios en las actividades deportivas y se aprobaron bonificaciones en las tarifas para el uso de las instalaciones deportivas por parte de: jóvenes de hasta 30 años y mayores de 65 y clubes deportivos.

El equipo de gobierno votó también a favor de actualizar en un 30% de las tasas por retirada de vehículos de la vía pública. Así, por ejemplo, el depósito y guarda de un turismo durante la jornada siguiente a la de su recogida pasa de tener un coste de 25,14 euros, frente a la tasa anterior de 19,34 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  6. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  7. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  8. Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad

El arte de la mentira política

Avilés amplía en una hora el plazo de anular denuncias en la zona azul

La segunda fase de la ESAPA arrancará la próxima semana

La segunda fase de la ESAPA arrancará la próxima semana

El PSOE denuncia la exclusión del saneamiento de San Adriano

Aitana cuelga el cartel de "todo vendido" en Avilés

Aitana cuelga el cartel de "todo vendido" en Avilés

Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones, que son un "salto a la modernización"

Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones, que son un "salto a la modernización"

La Sindicatura insta a actualizar el convenio del personal del Ayuntamiento de Avilés, prorrogado desde 2011

La Sindicatura insta a actualizar el convenio del personal del Ayuntamiento de Avilés, prorrogado desde 2011

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia
Tracking Pixel Contents