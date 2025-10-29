Avilés amplía en una hora el plazo de anular denuncias en la zona azul
M. M.
Gobierno y oposición se reunirán en Pleno este próximo viernes, 31 de octubre. Ayer los grupos avanzaron en sus posturas respecto a muchos de los temas candentes en Avilés: por ejemplo, se dictaminó con los votos a favor de PSOE e IU actualizar los precios de la ORA en Avilés. Y que la tarifa de anulación de denuncia pase de 3,35 a 6 euros. En este caso, por acuerdo con los ediles Sara Retuerto y David García, parte de Podemos en Cambia Avilés, el tiempo máximo de anulación pasa de 1 a 2 horas; es decir, se amplía sesenta minutos.
Como dato a destacar, en los dictámenes se da la constante alianza entre PSOE y la concejala Ana Solís, parte de Izquierda Unida dentro de Cambia. Y abstenciones del Partido Popular, Vox y el concejal David García, de Podemos en Cambia. Se dictaminó, a favor, por ejemplo, de la congelación de los precios en las actividades deportivas y se aprobaron bonificaciones en las tarifas para el uso de las instalaciones deportivas por parte de: jóvenes de hasta 30 años y mayores de 65 y clubes deportivos.
El equipo de gobierno votó también a favor de actualizar en un 30% de las tasas por retirada de vehículos de la vía pública. Así, por ejemplo, el depósito y guarda de un turismo durante la jornada siguiente a la de su recogida pasa de tener un coste de 25,14 euros, frente a la tasa anterior de 19,34 euros.
