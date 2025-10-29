Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consistorio y Orange formarán contra la brecha digital en Avilés

Una mujer , con un móvil. | C. D.

Una mujer , con un móvil. | C. D.

I. G.

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha llegado a un acuerdo con la Fundación Orange para impartir seis nuevos talleres gratis para el uso del teléfono móvil y romper así la brecha digital. Los cursos se desarrollarán en el centro Avilés Innova, situado en la antigua sede de Bomberos de Gutiérrez Herrero. Los nuevos talleres intentan dar respuesta a una gran demanda, según detalló el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero. "No hay ningún requisito para participar en estos cursos, pero sí es cierto que en un alto porcentaje suelen ser mayores de 65 años", apuntó Guerrero sobre el proyecto "Todos conectados" que cuenta con fondos europeos para su desarrollo.

Los talleres comenzarán el 3 de noviembre y finalizarán el 18 de diciembre y hay algunos que ya tienen todas las plazas agotadas. "Nuestra idea es seguir desarrollando este tipo de talleres para combatir la brecha digital teniendo en cuenta que toda la población o casi toda dispone de un teléfono móvil", señaló el concejal de Formación y Empleo, acompañado de Óscar Aragón, responsable de la Fundación Orange.

La corte elige a los próximos Reyes del Goxu y la Faba del Antroxu avilesino

Jóvenes voluntarios se implican en un proyecto europeo en Avilés

El Consistorio y Orange formarán contra la brecha digital en Avilés

"La Sindicatura de Cuentas nos da la razón", asevera el PP de sus denuncias sobre los contratos de patrocinio en Avilés

Vuelca un vehículo en la carretera de La Plata, en Castrillón, y los vecinos lo relacionan con el mal estado del vial "desde hace años"

Corvera impulsa unas cuentas de 28,7 millones de euros, que son un "salto a la modernización"

El PP de Castrillón se defiende del último ataque del PSOE: "La crítica que nos hacen es absurda y extemporánea"

Impactante accidente de tráfico en Corvera: una furgoneta y un coche chocan frontalmente

Tracking Pixel Contents