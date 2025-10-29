El Consistorio y Orange formarán contra la brecha digital en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha llegado a un acuerdo con la Fundación Orange para impartir seis nuevos talleres gratis para el uso del teléfono móvil y romper así la brecha digital. Los cursos se desarrollarán en el centro Avilés Innova, situado en la antigua sede de Bomberos de Gutiérrez Herrero. Los nuevos talleres intentan dar respuesta a una gran demanda, según detalló el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero. "No hay ningún requisito para participar en estos cursos, pero sí es cierto que en un alto porcentaje suelen ser mayores de 65 años", apuntó Guerrero sobre el proyecto "Todos conectados" que cuenta con fondos europeos para su desarrollo.

Los talleres comenzarán el 3 de noviembre y finalizarán el 18 de diciembre y hay algunos que ya tienen todas las plazas agotadas. "Nuestra idea es seguir desarrollando este tipo de talleres para combatir la brecha digital teniendo en cuenta que toda la población o casi toda dispone de un teléfono móvil", señaló el concejal de Formación y Empleo, acompañado de Óscar Aragón, responsable de la Fundación Orange.