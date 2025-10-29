La corte elige a los próximos Reyes del Goxu y la Faba del Antroxu avilesino
El colectivo "Peluqueros Antroxaos" proponen unas fiestas de Carnaval centradas en los cuentos de "Las mil y una noches"
S. F.
Un jurado presidido por la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, eligió ayer a los próximos Reyes del Goxu y la Faba. Este modo de elección se estrena este año: últimamente, los comicios habían sido populares y antes, cada peña reinante elegía a su heredera. Como los reyes de toda la vida a sus sucesores.
Los nuevos gobernantes del Antroxu, finalmente, van a ser "Los Peluqueros Antroxaos", un colectivo integrado por Agustín Hernández, Víctor Iglesias, Ana María Viqueira, Sandra Verde, María Gardenia García. Su propuesta se denomina "Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto". Aseguran que esta idea va a permitir a los participantes del próximo Antroxu "recorrer un mundo mágico donde la fantasía oriental y la tradición se encuentran".
Quieren un Avilés "lleno de dunas doradas e iluminadas por un sol resplandeciente que brilla con la fuerza del Carnaval", una ciudad recorrida por personajes como "genios traviesos, sultanes risueños, ladrones ingeniosos y odaliscas bailarinas, todos ellos llenos de alegría y humor".
"Los Peluqueros Antroxaos" explican que su propuesta "guarda un secreto en cada esquina, y cada nube de polvo parece brillar con el colorido de ‘Las Mil y una Noches’". De tal modo que el próximo Antroxu avilesino estará "lleno de magia humor y baile".
El jurado de la elección estuvo formado, aparte de por la concejala de Festejos y un funcionario de este servicio, por cinco vocales: dos representantes de las peñas del Descenso elegidos por sorteo público y tres profesionales vinculados al Antroxu: la directora CP Palacio Valdés, el ganador de Chigres Antroxaos 2025 (Fogones de Dani) y el portavoz del Consejo de Reyes.
La coronación de los nuevos Reyes está prevista para el próximo 13 de febrero.
