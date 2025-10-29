La empresa de fertilizantes, que irá a la margen izquierda de la ría, estima una producción anual similar a su competidor en Trasona: estas son sus cifras

Luz verde al refuerzo del dique de abrigo del Puerto de Avilés, una de sus principales defensas frente a temporales considerada una infraestructura clave para mejorar las condiciones marítimas de la zona. El Consejo de Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado este martes el inicio del expediente para la contratación de las obras en esta zona por importe de 4,3 millones de euros. La actuación forma parte del plan de inversiones en marcha por parte de la Autoridad Portuaria.

La previsión es que se desarrolle a lo largo de 2026. La existencia de un mayor número de temporales marítimos extremos, relacionados con el cambio climático, ha obligado a proyectar ese refuerzo del dique con bloques de mayor envergadura que los actuales. Esos bloques se fabricarán y almacenarán durante el invierno y primavera de 2026 y cuando las condiciones de la mar lo permitan se procederá a su traslado y colocación.

Las obras a ejecutar consisten en el refuerzo del manto del dique con bloques de hormigón en masa, que implica la fabricación de unos 438 bloques que se distribuirán en forma de cubos de diferentes pesos (70 , 60 y 20 toneladas).

El Puerto asegura su dique de abrigo ante situaciones marítimas extremas

La obra del espigón del dique de abrigo se finalizó en 2003. En 2014, se procedió a realizar una actuación de reposición de bloques, con los tamaños originales de 15, 40 y 60 toneladas debido a los daños severos por temporales. Tres años después, en 2017, se iniciaron los trabajos análisis para una posible prolongación. En ese estudio se detectó que el dique y los bloques siguen sufriendo daños y que el tamaño de los bloques diseñados en origen, en las actuales condiciones de oleaje, nivel del mar y profundidad, podría ser insuficiente para asegurar la estabilidad del manto de protección. Así, los que originalmente eran de 15 toneladas pasarán ahora a 20 en el arranque del dique; los de 40 toneladas pasan a 60 en el tronco del dique, y los de 60 toneladas pasan a 70 en el morro del dique.

Nuevos consejeros

En la reunión del consejo de administración, en el que tomó posesión como nuevo consejero de la Autoridad Portuaria José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias en sustitución de Bernardo Álvarez Ortega por jubilación, también se informó sobre el trámite de competencia iniciado la pasada semana, tras la solicitud del Grupo Térvalis, a través de la empresa Fertinagro Biotech, que es accionista de Chemastur y competidora de Fertiberia. La empresa se ha dirigido a la Autoridad Portuaria para hacerse con la concesión de 56.000 metros cuadrados en la margen izquierda de la ría, en la zona del Playón de Raíces. El objetivo es construir nueva planta de granulación y solubilización multiproducto para elaborar fertilizante tecnológico y sostenible.

Dicha concesión contempla la urbanización de la parcela, la ejecución de nave de producción y almacenamiento de materia prima y producto terminado, y una zona destinada a instalaciones auxiliares.

Asimismo, tal como informó este diario, está previsto proyectar una tubería que conecte la nueva planta de Fertinagro Biotech con Asturiana de Zinc para el suministro de ácido sulfúrico.

La capacidad de producción de dicha instalación será de 500.000 toneladas anuales de granulación, de las que 300.000 toneladas serían de solubilización (producto intermedio).

La producción actual anual actual de Fertiberia, su competidor en la comarca, es de unas 450.000 toneladas de fertilizantes, si bien está previsto aumentarla con nuevas inversiones. En el caso de Fertinagro Biotech, su proyecto para el Puerto de Avilés, implica un desembolso de 63 millones de euros, contemplando en él tanto las obras e instalaciones como la implantación de los equipos productivos y auxiliares. Y los empleos directos asociados son 60, según las estimaciones de la empresa.

Tráficos al alza

A las inversiones en cartera se suma el buen momento de los tráficos portuarios, que superan los 3,5 millones de toneladas hasta septiembre. En ese período, las mercancías embarcadas (exportaciones) han experimentado un crecimiento del 10,9% mientras que las desembarcadas han decrecido en un porcentaje casi igual, un 10,7%. La mercancía general y descargas pesqueras también suben; un 10,5% y un 15,8% n