Las familias de las víctimas de La Lloba: "Se trata de cerrar heridas"
Georgina González relata el proceso previo a las labores de exhumación en la fosa castrillonense
"El fascismo mató y arrojó a nuestros familiares bajo tierra en cualquier sitio y de cualquier manera, ahora tenemos que recuperarlos para honrarlos. Se trata de sanar heridas". Habla Georgina González sobre la fosa de La Lloba. Explica que este proceso que ahora acaba de comenzar con el inicio del proceso de exhumación del enterramiento castrillonense "nació hace dos años". Sin embargo, detalla, que ya en los años ochenta y noventa del pasado siglo, ya se hablaba de esa fosa a través de los testimonios recopilados por investigadores.. "En 2003, la ARMH demandó e hizo que se modificara el trazado de la autovía del Cantábrico", detalla la mujer que confía en que su abuelo Ángel Álvarez González esté sepultado en La Lloba. Y como él otros familiares de Ángela Ovies, de Delia Corral, de Amparo Iglesias y así hasta un largo listado. En la presentación de la Querella argentina por los crímenes del franquismo, la necesidad de buscar soluciones a los desaparecidos volvió a aflorar.
Tras el análisis de varios estudios, publicaciones, expedientes y otros documentos sobre la represión, hace dos años González y su familia trasladaron su preocupación a la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y posteriormente, visitaron al exalcalde de Grado, Pepín Sierra, para que les asesorara. "Nos dijo que había que reunir familias", explica. En la primera reunión participaron una decena de familias con el mismo propósito: encontrar a sus familiares desaparecidos en La Lloba. La cifra fue creciendo. "Estos días ya me contactaron otras cuatro familias", señala Georgina González.
Agradece el estudio constante del historiador Pablo Martínez Corral, la labor administrativa de Collado al frente de Memoria en el Principado y el papel del equipo de arqueólogos que trabaja a pie de zanja y dirigidos por Avelino Gutiérrez. "Esto que estamos haciendo les está dando vida a aquellos desaparecidos. Los está retornando a nuestras vidas", señala González, que piensa que La Lloba es el inicio, "en esa fosa hay mucha gente, es un punto crucial y en eso estamos muchas familias que, con fraternidad, solo buscamos cerrar heridas", concluyó.
