Jóvenes voluntarios se implican en un proyecto europeo en Avilés

Los jóvenes voluntarios de distintos países de la UE, ayer, con García, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés. | A. A.

Myriam Mancisidor

Avilés

Un grupo de jóvenes procedentes de diversos países europeos además de Avilés y de otras ciudades españolas participan en el proyecto "ILIVE!", una iniciativa financiada por la Unión Europea que se está desarrollando en el municipio desde el martes 28 hasta el 16 de noviembre. El objetivo es reunir a jóvenes voluntarios y voluntarias de entre 18 y 30 años de edad en equipos internacionales, para participar en proyectos que generen oportunidades y experiencias de aprendizaje inclusivo para jóvenes con discapacidad a través del voluntariado deportivo. Ayer el grupo fue recibido en el Ayuntamiento por el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García.

