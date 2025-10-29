Jóvenes voluntarios se implican en un proyecto europeo en Avilés
Un grupo de jóvenes procedentes de diversos países europeos además de Avilés y de otras ciudades españolas participan en el proyecto "ILIVE!", una iniciativa financiada por la Unión Europea que se está desarrollando en el municipio desde el martes 28 hasta el 16 de noviembre. El objetivo es reunir a jóvenes voluntarios y voluntarias de entre 18 y 30 años de edad en equipos internacionales, para participar en proyectos que generen oportunidades y experiencias de aprendizaje inclusivo para jóvenes con discapacidad a través del voluntariado deportivo. Ayer el grupo fue recibido en el Ayuntamiento por el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
- El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera