Pioneros en Asturias: el Hospital San Agustín pone en marcha un programa innovador de transfusiones domiciliarias para mejorar la atención a pacientes frágiles

El Hospital San Agustín de Avilés pondrá en marcha un proyecto pionero en Asturias que permitirá realizar transfusiones de sangre a pacientes en sus domicilios. La iniciativa, anunciada esta mañana por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, acercará la asistencia a personas con anemia grave, dificultades de movilidad y estado de fragilidad, para evitarles desplazamientos al centro sanitario. "Se evitarán desplazamientos, se evitarán infecciones... Este es el primer hospital en el que se va a hacer, es un programa que se va a pilotar en Avilés para ver cómo funciona y se podrá extender a otras áreas sanitarias. Somos una comunidad envejecida y tendemos cada vez más a acercar los tratamientos siempre con seguridad para el paciente", explicó Saavedra a este diario. La intención es comenzar con este servicio a mediados de noviembre.

Coordinación

El Servicio de Transfusión del San Agustín llevará a cabo este programa en coordinación con el área de hospitalización a domicilio y se ajustará a los mayores estándares de calidad y seguridad. La iniciativa también favorecerá una mejor continuidad asistencial, optimizará el uso de las instalaciones hospitalarias y mejorará la experiencia de los pacientes. Asimismo, reducirá los riesgos asociados a la asistencia hospitalaria, como las infecciones nosocomiales. Esta nueva prestación se ha dado a conocer durante la jornada organizada por el hospital junto con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Comarca para promover la donación. Este encuentro ha reunido a representantes municipales de los concejos que forman parte del área sanitaria III, así como a profesionales, asociaciones y donantes.

Mesa redonda

La sesión ha incluido una mesa redonda en la que se ha abordado el papel de los municipios en la promoción de la donación. El encuentro ha contado con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y los alcaldes de Castrillón y Corvera, Jesús Eloy Alonso e Iván Fernández, respectivamente. Entre el público había representación de los nueve municipios que forman el áera sanitaria. Por su parte, la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado, María Teresa Díaz, ha analizado la situación actual de los municipios que forman parte del área sanitaria III y ha planteado propuestas de mejora. Además, donantes y receptores han hablado sobre sus experiencias.

Uso de la sangre en el centro sanitario

Durante la jornada, el jefe de Hematología del hospital, Nicolás Díaz Varela, ha ofrecido una ponencia sobre el uso de la sangre en el centro. Durante su intervención, ha señalado que de las 3.390 transfusiones de glóbulos rojos realizadas el año pasado, el 70% se correspondieron con servicios médicos y el 30% restante, con servicios quirúrgicos.

Transfusiones

En el caso de las 2.297 transfusiones realizadas en servicios médicos, aproximadamente la cuarta parte se practicaron en urgencias y en la unidad de intensivos, mayoritariamente a pacientes que precisaban una transfusión por fenómenos críticos. La mayor demanda fuera de estos servicios procede de Hematología (23%), sobre todo para cánceres hematológicos graves; Medicina Interna (16%) para hacer frente a patologías diversas, y Digestivo (14%), para tratar cuadros hemorrágicos. El 10% restante se divide entre el resto de servicios médicos. Respecto a las 1.093 transfusiones practicadas en intervenciones quirúrgicas, el 62% correspondieron a Traumatología, el 9% a Urología, el 11% a Cirugía General y el 6% a Anestesia en el postoperatorio inmediato.