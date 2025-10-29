El PP de Castrillón se defiende del último ataque del PSOE: "La crítica que nos hacen es absurda y extemporánea"

"La crítica que nos hace al PP es absurda y extemporánea. Es un tema ya debatido y aprobado en el pleno anterior, con nuestros votos y los de Vox. El PSOE se abstuvo e IU votó en contra", señaló hoy el PP de Castrillón. Estas palabras llegan tras alertar ayer el PSOE local que "la retirada de la obra de San Adriano ha provocado que Aqualia reclame al Ayuntamiento el pago de 21.556 euros por los costes de redacción del proyecto, una cantidad que deberán asumir todos los castrillonenses debido a la improvisación y la mala gestión del actual gobierno". Para evitar este cargo, Iván López, portavoz socialista, le pidió al alcalde que "rectifique y que se ejecuten ambas obras: el saneamiento de San Adriano, como estaba previsto, y el abastecimiento de Naveces, con cargo a recursos propios del Ayuntamiento".

El gobierno de Castrillón recordó que "la obra de renovación de la tubería de abastecimiento de agua en Naveces afecta a miles de vecinos, casi 5000 personas, incluyendo a los de San Adriano, que sufren cortes de suministro de agua por rotura de la tubería". Además, el PP asegura que esa intervención tendría que haberse hecho "hace más de dos décadas, pero mientras el PSOE e IU gobernaron no la hicieron". "Ahora utilizan la demagogia para esconder su incompetencia", afirman.

"Por la cantidad de gente a la que le afecta y porque el abastecimiento de agua es esencial, es más urgente solucionar lo del Valle de Naveces, donde se encuentran también incluidos estos vecinos de San Adriano", afirman desde el PP, que destacan que "la obra de saneamiento de San Adriano no la olvidamos en absoluto". "Está programada una reunión el próximo 3 de noviembre con la dirección general de Aguas del Principado de Asturias. En el que se tratarán todos los temas relativos al saneamiento de Castrillón, lo proyectado y lo pendiente", revela el equipo de gobierno.