El actor Javier Gutiérrez esta vez tiene perilla, gabardina y bolsa que cuelga del brazo izquierdo. Camina con rapidez, se ayuda de un paraguas, bordea la iglesia de San Nicolás de Bari. El actor Javier Gutiérrez esta vez es el protagonista de "El profesor", la película que dirige el guionista Daniel Castro y que estos días se está filmando entre Oviedo y Avilés. Terminarán en Colombia.

"El profesor" se enseña en Avilés

El carro de los peliculeros se desmontó ayer por la mañana en el Parche, en la plaza de Álvarez Acebal y, posteriormente, en la calle de Galiana. Y el este desmontaje causó sorpresa y preguntas –muchas–: "¿Qué estáis haciendo?", preguntó el personal con el móvil en ristre. "Una película", alguien soplaba. Allí estaba Javier Gutiérrez caminando hacia la Escuela de Artes y Oficios y, luego, regresando de ella.

"El profesor" es una película producida por Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE en coproducción con Vaya Films. Se trata de una comedia dramática basada en hechos reales. Gutiérrez es Carlos, un profesor universitario solitario, que se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat.

"Me llamó la atención de ‘El Profesor’ que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos", resumió Javier Gutiérrez. Daniel Castro, el director de la película, señaló: "Hace unos años leí una historia sobre un hombre culto, inteligente y prestigioso que se enamoró de una modelo mucho más joven que él y con la que se escribió durante meses por Internet. Pese al escepticismo de su entorno, él estaba viviendo, por fin, una historia de amor. Una historia que le hizo mejor, más feliz, más valiente, una historia improbable que le llevó a viajar a la aventura. No quiero desvelar más, pero me inspiré en ese caso y otros similares para el guión".

El carro de los peliculeros sigue esta mañana su trabajo. Esta vez por interiores.