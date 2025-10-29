"El profesor" se enseña en Avilés
Javier Gutiérrez regresa a la ciudad con la próxima película de Daniel Castro después del homenaje del festival de cortos
El actor Javier Gutiérrez esta vez tiene perilla, gabardina y bolsa que cuelga del brazo izquierdo. Camina con rapidez, se ayuda de un paraguas, bordea la iglesia de San Nicolás de Bari. El actor Javier Gutiérrez esta vez es el protagonista de "El profesor", la película que dirige el guionista Daniel Castro y que estos días se está filmando entre Oviedo y Avilés. Terminarán en Colombia.
El carro de los peliculeros se desmontó ayer por la mañana en el Parche, en la plaza de Álvarez Acebal y, posteriormente, en la calle de Galiana. Y el este desmontaje causó sorpresa y preguntas –muchas–: "¿Qué estáis haciendo?", preguntó el personal con el móvil en ristre. "Una película", alguien soplaba. Allí estaba Javier Gutiérrez caminando hacia la Escuela de Artes y Oficios y, luego, regresando de ella.
"El profesor" es una película producida por Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE en coproducción con Vaya Films. Se trata de una comedia dramática basada en hechos reales. Gutiérrez es Carlos, un profesor universitario solitario, que se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat.
"Me llamó la atención de ‘El Profesor’ que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos", resumió Javier Gutiérrez. Daniel Castro, el director de la película, señaló: "Hace unos años leí una historia sobre un hombre culto, inteligente y prestigioso que se enamoró de una modelo mucho más joven que él y con la que se escribió durante meses por Internet. Pese al escepticismo de su entorno, él estaba viviendo, por fin, una historia de amor. Una historia que le hizo mejor, más feliz, más valiente, una historia improbable que le llevó a viajar a la aventura. No quiero desvelar más, pero me inspiré en ese caso y otros similares para el guión".
El carro de los peliculeros sigue esta mañana su trabajo. Esta vez por interiores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad