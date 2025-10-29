El PSOE denuncia la exclusión del saneamiento de San Adriano

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Castrillón denunció este martes que PP y Vox haya decidido excluir del plan municipal de inversiones el saneamiento de San Adriano, "una actuación aprobada por el Pleno en 2022 y ya redactada por la empresa concesionaria, Aqualia", aseveró el portavoz, Iván López. Dicha intervención respondía a "una reivindicación histórica de los vecinos", con informes técnicos para su ejecución, que ahora se han echado por tierra. Insisten desde el PSOE que "el gobierno actual ha decidido retirar esta obra para destinar los fondos al abastecimiento de Naveces, alegando roturas de tuberías" recientes. "Ambas actuaciones son necesarias pero no deben enfrentarse entre sí", defendió López.

Por otro lado, durante la sesión plenaria de este viernes se abordará el citado ajuste del plan de inversiones, según el gobierno, para la liquidación de tres obras ya ejecutadas y recepcionadas. En una de ellas, la de ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento de Arancés y Las Vallinas, se han ahorrado 194.626,16 euros respecto a la cantidad presupuestada y las otras dos fueron la mejora de eliminación de vertidos al río Ferrota, con un ajuste 3.604,53 euros por encima de lo presupuestado y la construcción del aliviadero de Llantero, donde los trabajos han supuesto un coste 44.493,64 euros mayor de la previsión inicial.

Asimismo, el periodo medio de pago a proveedores se estableció en el tercer trimestre de este año en 15,95 días en el Ayuntamiento de Castrillón. En el Patronato de Cultura fue de 23,11 días, mientras que en el de Deportes se situó en 27,72 días. En cuanto a los documentos justificativos pendientes de pago al cierre del tercer trimestre, son 195 y suman 592.272,75 euros.