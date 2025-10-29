La sangría demográfica también afecta a los colegios: estas son las cifras

Avilés pierde alumnado: son un total de 212 pupilos menos que en el pasado curso escolar. Así se ha dado a conocer en el consejo escolar municipal celebrado este martes por la tarde en el salón de Plenos municipal durante una reunión en la que salieron a colación los datos de matriculación en las diferentes etapas educativas, desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato. Actualmente, solo hay un incremento de matrícula en el primer ciclo de Infantil (para pequeños de hasta tres años), Educación especial y Bachillerato. En total, Avilés cuenta este curso con 12.062 estudiantes.

La reunión presidida por el concejal del área, Juan Carlos Guerrero, arrojó otros datos, los relativos al uso del comedor escolar, que en este caso sí ha crecido con respecto al curso pasado. El servicio ha crecido en 198 comensales para llegar a 1.831. Guerrero habló además que la intención del Ayuntamiento será licitar un nuevo contrato para el servicio de comerdor en octubre de 2026 para "mantener las condiciones de uso de productos de proximidad, comercio justo, eliminación de azúcares añadidos y reparto con vehículos de bajas emisiones, pero cambiando de la actual modalidad de línea fría a línea caliente, en consonancia con las demandas de las familias y aprovechando para reestructurar los ratios monitores - alumnado". Además, el Ayuntamiento ha llevado a cabo un estudio de las necesidades y tipología de la cocina central y está trabajando en los pliegos para contratar el proyecto de ejecución.

En cuanto a las actividades extraescolares, un total de 622 menores participan en las diferentes propuestas y 303 de ellos cuentan con bonificaciones municipales.

La economía también centró parte del encuentro del consejo escolar municipal. Guerrero detalló que el Ayuntamiento ha destinado 79.000 euros para proyectos de responsabilidad social y proyectos de ciudad educadora, 12.000 euros para el mantenimiento de centros, 8.000 más para proyectos de AMPAS y AFAS y otros 19.000 para el comedor de La Carriona. Además, incidió el concejal de Educación, el Ayuntamiento ultima los detalles para la posibilidad de incluir una línea de ayudas en 2026 de inmersión lingüística. Guerrero destacó el nuevo acuerdo con Abierto Asturias de cuatro años de duración para el acompañamiento socioeducativo en los centros.

Para concluir, Avilés celebrará el 28 de noviembre el día internacional de las ciudades educadoras en la que el Consejo de la Infancia y la Adolescencia presentará a la Alcaldesa sus aportaciones y conclusiones tras diversos encuentros con los concejales.