La segunda fase de la ESAPA arrancará la próxima semana

Las obras para la construcción de la segunda fase de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) comenzarán la próxima semana. Así lo anunció ayer el director del centro educativo, César Menéndez, quien celebró que el Principado "cumpla su compromiso" de iniciar los trabajos en el último trimestre del año. Las primeras acciones para la que será la nueva sede de los estudios de Diseño, actualmente en el palacio de Camposagrado, consistirán en el vallado de la zona y los primeros preparativos.

Según detalló el director de la Escuela de Arte de Avilés, una de las primeras medidas será el cierre del acceso frontal y principal de la sede del actual edificio de Restauración y Conservación, situado en el parque empresarial Principado de Asturias, más conocido como Pepal. "Una vez comiencen los trabajos se tendrá que acceder por un lateral, el de la calle Amanteros", manifestó César Menéndez, que ha mantenido varias reuniones con el jefe de obra para analizar el desarrollo de las actuaciones del nuevo inmueble y sus posibles afecciones al desarrollo normal del trabajo en el aula.

Una vez finalizados los trabajos, Avilés dispondrá en el polígono de la ría de un campus artístico que permitirá unificar en dos edificios los estudios de este centro, actualmente dividido. El plazo de ejecución de las obras de la nueva sede de los estudios de Diseño es de veinte meses, y cuando estos estudios se trasladen, el palacio de Camposagrado se convertirá en la sede de la Universidad de Nebrija, que impartirá en él estudios universitarios de Enfermería a través de un centro adscrito.